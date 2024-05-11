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  • Ссора из-за окурка: на Днепропетровщине мужчина забил брата ногами до смерти

Ссора из-за окурка: на Днепропетровщине мужчина забил брата ногами до смерти

Сегодня 14:59
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В городе Никополь произошло жестокое убийство.

Новости Днепра про Ссора из-за окурка: на Днепропетровщине мужчина забил брата ногами до смерти

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Полиция объявила о подозрении 37-летнему нападающему, который до смерти избил родного брата.

Конфликт между мужчинами возник из-за непогашенного окурка. Трагедия произошла 9 мая.

На линию 102 поступило сообщение от женщины, которая на лестничной площадке подъезда обнаружила тело своего 40-летнего соседа без признаков жизни. На месте происшествия правоохранители установили, что в 3 часа утра младший брат проснулся от запаха дыма в квартире. Между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные ушибы ногами. Потом вытолкал его из квартиры и нанес еще несколько ударов, — говорится в сообщении правоохранителей.

Потерпевший погиб из-за полученных травм. Следователи сообщили нападающему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Теперь задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

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Новости Днепра про Ссора из-за окурка: на Днепропетровщине мужчина забил брата ногами до смертиУкраїнська Новости Днепра про Ссора из-за окурка: на Днепропетровщине мужчина забил брата ногами до смертиРусский

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