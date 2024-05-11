Ссора из-за окурка: на Днепропетровщине мужчина забил брата ногами до смерти

В городе Никополь произошло жестокое убийство.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Полиция объявила о подозрении 37-летнему нападающему, который до смерти избил родного брата.

Конфликт между мужчинами возник из-за непогашенного окурка. Трагедия произошла 9 мая.

На линию 102 поступило сообщение от женщины, которая на лестничной площадке подъезда обнаружила тело своего 40-летнего соседа без признаков жизни. На месте происшествия правоохранители установили, что в 3 часа утра младший брат проснулся от запаха дыма в квартире. Между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные ушибы ногами. Потом вытолкал его из квартиры и нанес еще несколько ударов, — говорится в сообщении правоохранителей.