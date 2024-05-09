Кабмін нагадав, що в Україні можна “докупити” стаж для пенсії. Як це зробити

Українці можуть “купити” страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років або для отримання вищої пенсії. Про це йдеться на сайті Уряду.
Для початку треба укласти договір Пенсійним фондом України (ПФУ) — зробити це можна онлайн через вебпортал електронних послуг фонду:
Читайте також:
Автор:
Якщо у мешканця Дніпра менше 15 років офіційного трудового стажу…
У квітні в Україні проводиться перерахунок пенсій для пенсіонерів. Для…
У ПФ також прокоментували цей "скандал".
Перерахунок пенсій проведуть без додаткових звернень пенсіонерів.