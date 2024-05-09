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  • Кабмін нагадав, що в Україні можна “докупити” стаж для пенсії. Як це зробити

Кабмін нагадав, що в Україні можна “докупити” стаж для пенсії. Як це зробити

Сьогодні 18:03
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Кабмін нагадав, як докупити собі стаж.

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Українці можуть “купити” страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років або для отримання вищої пенсії. Про це йдеться на сайті Уряду.

Як купити страховий стаж

Для початку треба укласти договір Пенсійним фондом України (ПФУ) — зробити це можна онлайн через вебпортал електронних послуг фонду:

  • Увійти в особистий кабінет Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, Дія.підпису або системи GOV.ID.
  • Обрати розділ «Комунікація з ПФУ», далі натисніть «Договір на добровільну участь»;
  • Внести персональні дані особи, на користь якої ви хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження).
  • Якщо платите за себе, натисніть «Бажаю сплачувати внески за себе» й вкажіть необхідну інформацію;
  • Надати згоду на обробку даних і підтвердити внесені дані;
  • Підписати договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку «Підписати й сплатити»;
  • Сплатити внески, обравши зручний для вас спосіб: через «Portmone» чи платіжне доручення.

Хто може докупити стаж

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Як це працює

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