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  • Хто з пенсіонерів у Дніпрі влітку 2024 року може розраховувати на прибавку до пенсії

Хто з пенсіонерів у Дніпрі влітку 2024 року може розраховувати на прибавку до пенсії

Сьогодні 18:18
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У квітні в Україні проводиться перерахунок пенсій для пенсіонерів. Для того, щоб виплати перерахували, пенсіонеру необхідно мати щонайменше 2 роки трудового стажу після того, як він вийшов на заслужений відпочинок.

Новости Днепра про Хто з пенсіонерів у Дніпрі влітку 2024 року може розраховувати на прибавку до пенсії

Журналісти dnepr.info дізналися, як проходитиме перерахунок виплат і кому їх підвищать.

Кому проведують перерахунок

Як зазначили у ПФУ, перерахунок проводиться щорічно та автоматично. Підпадають під нього ті, хто має кратну двох років офіційного трудового стажу після виходу на пенсію. Якщо стажу нараховується рік чи три роки – перерахунок не проводиться.

Перерахують пенсію лише тим, хто має потрібний трудовий стаж на квітень місяць. Тобто, якщо пенсіонер влаштувався на роботу в червні 2022 року, то перерахунок йому потрібно буде робити особисто в червні 2024 року.

Виплати пенсіонери зможуть отримати лише у липні, оскільки хоч перерахунок і проходитиме у травні, але Пенсійний фонд чекатиме на квартальні звіти підприємств, кінцевий термін здачі яких – травень.

Кому доплатять за вік

Також пенсіонери, яким уже виповнилося 70, 75 та 80 років зможуть отримати надбавку у 300, 456 та 570 грн відповідно. Це називається «вікова» доплата.

Підвищення мінімальної пенсії

Мінімальна пенсія в Україні у квітні також трохи зросте. За законом якщо людині виповнилося 65 років і має повний необхідний стаж, то їй не можуть платити пенсію менше, ніж 40% від мінімальної зарплати. З квітня цього року мінімалка зросла до 8 тис грн, а це означає, що пенсія має бути не менше 3,2 тис. грн.

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Новости Днепра про Хто з пенсіонерів у Дніпрі влітку 2024 року може розраховувати на прибавку до пенсіїУкраїнська Новости Днепра про Хто з пенсіонерів у Дніпрі влітку 2024 року може розраховувати на прибавку до пенсіїРусский

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