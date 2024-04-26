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Як жителям Дніпра оформити соціальну допомогу-пенсію і кому її точно не призначать

Сьогодні 17:42
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Якщо у мешканця Дніпра менше 15 років офіційного трудового стажу і він досяг пенсійного віку, то на пенсію він зможе вийти лише у 65 років та зможе отримувати державну соціальну допомогу, а не пенсію.

Новости Днепра про Як жителям Дніпра оформити соціальну допомогу-пенсію і кому її точно не призначать

Журналісти dnepr.info дізналися, як її оформити та що для цього потрібно.

Який розмір соціальної допомоги

Соціальну допомогу ще називають соціальною пенсією за віком. У 2024 році розмір такої виплати становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні півроку, але не більше ніж 100% прожиткового мінімуму. Тобто вона не може бути більшою за 3 028 грн.

Соціальна допомога перераховується кожні півроку. Вона враховує зміни у доходах домогосподарства.

Які документи необхідні

Для отримання соціальної пенсії необхідно прийти до органів соціального захисту та мати при собі: паспорт та довідку-ідентифікаційний код із податкової, довідку з Пенсійного фонду про наявний страховий стаж, декралацію про доходи сім’ї за останні півроку. Вже у відділенні потрібно буде написати заяву.

Коли допомогу не призначать

Соціальну пенсію не призначать, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців становить понад 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. На 2024 рік це 3028 грн. Якщо пенсіонер уже отримує іншу соціальну допомогу, працює чи займається підприємницькою діяльністю.

Якщо в сім’ї пенсіонера за останні півроку хтось здійснив покупку на суму понад 50 тис грн або вони володіють нерухомістю, декількома автомобілями, мотоциклами та іншою транспортною технікою. Якщо хтось із сім’ї пенсіонера здає нерухомість в оренду, отримує прибуток від утримання худоби чи птиці.

 

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Новости Днепра про Як жителям Дніпра оформити соціальну допомогу-пенсію і кому її точно не призначатьУкраїнська Новости Днепра про Як жителям Дніпра оформити соціальну допомогу-пенсію і кому її точно не призначатьРусский

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