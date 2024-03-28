Пенсійний фонд України втрапив у “скандал” через сідниці: їх неординарно підтримала Укрпошта (ФОТО)

У ПФ також прокоментували цей "скандал".

Сьогодні вночі на офіційному Telegram-каналі Пенсійного фонду з’явився дуже дивний допис – невідомі опублікували фото сідниць. Допис швидко видалили, але користувачі встигли зробити скріншоти, згодом цю оказію поширили інші Telegram-канали.

Уранці в Пенсійному фонді прокоментували цей допис. Там зазначили, що “це була спроба дискредитувати роботу ПФ через канал в Telegram”.



Спробу навряд чи можна назвати вдалою, принаймні діяльність Пенсійного фонду заслуговує на більш креативний підхід. Просимо не шукати в повідомленні, яке поширюється представниками окремих медіа, прихованих сенсів. Фонд в установленому порядку фінансує пенсійні та страхові виплати, житлові субсидії та пільги. Сьогодні Telegram не найбільш надійний канал інформування, але багато користувачів отримують інформацію саме з цього джерела, – йдеться у повідомленні.

Укрпошта неординарно підтримала ПФ. Представники компанії опублікували на своїй сторінці у соцмережі фото ніг у чорних колготках.



Не такими ми уявляли наші ранки, але…Пенсійний фонд, не журіться! Підтримка — наше все, – йдеться у підписі під знімком.

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