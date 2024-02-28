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Мешканцям Дніпра перерахують пенсії: деталі

Сьогодні 08:00
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Перерахунок пенсій проведуть без додаткових звернень пенсіонерів.

Новости Днепра про Мешканцям Дніпра перерахують пенсії: деталі

В Україні з 1 березня 2024 року разом зі щорічною індексацією проведуть перерахунок пенсій з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Так, у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб від 2093 грн до 2361 грн збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму.

У Пенсійному фонді додали, що перерахунок пенсій проведуть без додаткових звернень пенсіонерів.

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Новости Днепра про Мешканцям Дніпра перерахують пенсії: деталіУкраїнська

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