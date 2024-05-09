Били кулаками и ногами: в Днепре подростки требовали деньги у сверстника

В интернете опубликовали видео, на котором несколько подростков завалили на землю своего сверстника и начали жестоко избивать его кулаками по голове.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет и людям со слабой психикой.
Действие происходит посреди улицы, где прохожие даже не обратили внимание на ребенка, над которым издеваются. Парень пытался кому дозвониться по телефону, пока другие отвернулись, однако не смог. А после этого избиение продолжилось. В этот раз били уже ногами.
Видео также снято одним из подростков, который смеется и спрашивает избитого ребенка: «Ты что, плачешь?»
По предварительным данным, подростки требовали деньги.
Напомним, мы писали, что в Днепре подростки залезли в ливневку в центре города.
Читайте также:
Автор:
В Днепре во время поминальных дней будут работать дополнительные и…
Заместитель начальника КП "УРЕА" Днепровского городского совета рассказал о подземной…
В Днепре патрульная полиция остановила водителя, после чего обнаружила у…
9 мая на улицах Днепра продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Ресторан «Рубин» открылся в Днепре в середине 1970-х годов. Находился он в рабочем районе, но пользовался большой популярностью среди жителей Днепра – здесь устраивали свадьбы, отмечали юбилеи и окончания вузов. Ресторан проработал несколько десятков лет, пережил 1990-е и в начале…
В Днепре во время поминальных дней будут работать дополнительные и удлиненные маршруты к кладбищам. На них будут таблички "Кладбище".
Заместитель начальника КП "УРЕА" Днепровского городского совета рассказал о подземной опасности.
Домашнее насилие может иметь разные формы: различают физическое, психологическое, экономическое и сексуальное насилие. Обидчиком может быть не только один из супругов, но и другие члены семьи или родственники - дети, внуки, родители.
В Днепре патрульная полиция остановила водителя, после чего обнаружила у него признаки наркотического опьянения.
9 мая на улицах Днепра продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Стало известно, когда завершат капитальный ремонт улицы Литейной.
В первые выходные после Пасхи принято ходить на кладбище. Поминают умерших на выходных, а дни, когда люди посещают некрополи и несут на могилки цветы и сладости называются по-разному: Проводы, Гробки, Красна горка или Радоница.
Бывает и такое!
В Днепре уже расцвели первые розы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!