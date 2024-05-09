Били кулаками и ногами: в Днепре подростки требовали деньги у сверстника

В социальных сетях появилось видео с жестоким избиением подростками своего сверстника.

В интернете опубликовали видео, на котором несколько подростков завалили на землю своего сверстника и начали жестоко избивать его кулаками по голове.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет и людям со слабой психикой.

Действие происходит посреди улицы, где прохожие даже не обратили внимание на ребенка, над которым издеваются. Парень пытался кому дозвониться по телефону, пока другие отвернулись, однако не смог. А после этого избиение продолжилось. В этот раз били уже ногами.

Видео также снято одним из подростков, который смеется и спрашивает избитого ребенка: «Ты что, плачешь?»

По предварительным данным, подростки требовали деньги.

Напомним, мы писали, что в Днепре подростки залезли в ливневку в центре города.

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