В Криворізькому району челловик постраждав через ракетну атаку

В результате ракетной атаки врага на Днепропетровщине пострадал мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Криворожском районе к врачам обратился еще один человек, пострадавший из-за ракетной атаки. 45-летний пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, — говорится в сообщении главы ОВА.

Ранее стало известно о 82-летней женщине, пострадавшей из-за обстрела Никополя. Женщина будет лечиться амбулаторно.

Сегодня мы писали о том, что в Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты.

В настоящее время в Днепре и области объявлена воздушная тревога.

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