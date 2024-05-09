Черный дым виден на весь город: в центре Днепра произошел пожар

О пострадавших или разрушении информации пока нет.

Столб черного дыма виден на весь город.

По словам очевидцев, огонь вспыхнул в заброшенном здании.

В четверг, 8 мая, на улице Короленко произошел пожар.

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