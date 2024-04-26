На Днепропетровщине активно идет процесс дерусификации и деколонизации названий улиц/городов и районов. С карты области вычистили все упоминания о таких деятелях как Максим Горький и Владимир Маяковский.
Об этом сообщает руководитель Украинского центра историко-культурных стратегий Сергей Волынец.
Горький и Маяковский покинули чат. На территории Днепропетровской области не осталось ни одной улицы в их честь, – написал Сергей Волынец.
Оба деятеля хоть и хорошо известны украинцам, но упоминание о них – элемент советской пропаганды.
Заметим, что еще год назад на Днепропетровщине было 73 названия, связанных с Максимом Горьким.
Ранее с карты области исчез Ломоносов, а сейчас осталось только 7 улиц Пушкина.
Однако до сих пор много улиц, посвященных Гагарину или Красной Гвардии. Больше всего в топонимии упоминаний о 1 мая, впрочем, это более нейтральное явление, ведь День труда — праздник, который существует во многих странах мира.
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