С карты Днепропетровщины исчезли все названия с именем Горького и Маяковского

Днепропетровщина избавилась от упоминаний Горького и Маяковского в топонимах.

На Днепропетровщине активно идет процесс дерусификации и деколонизации названий улиц/городов и районов. С карты области вычистили все упоминания о таких деятелях как Максим Горький и Владимир Маяковский.

Об этом сообщает руководитель Украинского центра историко-культурных стратегий Сергей Волынец.

Горький и Маяковский покинули чат. На территории Днепропетровской области не осталось ни одной улицы в их честь, – написал Сергей Волынец.

Оба деятеля хоть и хорошо известны украинцам, но упоминание о них – элемент советской пропаганды.

Заметим, что еще год назад на Днепропетровщине было 73 названия, связанных с Максимом Горьким.

Ранее с карты области исчез Ломоносов, а сейчас осталось только 7 улиц Пушкина.

Однако до сих пор много улиц, посвященных Гагарину или Красной Гвардии. Больше всего в топонимии упоминаний о 1 мая, впрочем, это более нейтральное явление, ведь День труда — праздник, который существует во многих странах мира.

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