На войне погиб Герой из Днепропетровщины Андрей Максименко

Об этом в соцсетях сообщает «АрселорМиттал Кривой Рог».
Почти год мужчину считали пропавшим без вести.
Андрей был талантливым, трудолюбивым, любящим жизнь, людей и очень перспективным. Работать в цех он пришел электромонтером, а защищать Украину ушел уже с должности электрика на участке. Андрей хорошо знал свое дело, был ответственным, и работу ему поручали серьезное – он обслуживал оборудование корпуса спекания и высоковольтные машины агломерационного цеха, — говорится в сообщении.
Герой строил свой дом, все коллеги считали, что у Андрея «золотые руки».
Редакция выражает глубокие соболезнования родным, близким и собратьям Защитника Украины.
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