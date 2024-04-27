На войне погиб Герой из Днепропетровщины Андрей Максименко

На войне с РФ в Запорожской области погиб Андрей Максименко.

Об этом в соцсетях сообщает «АрселорМиттал Кривой Рог».

Почти год мужчину считали пропавшим без вести.

Андрей был талантливым, трудолюбивым, любящим жизнь, людей и очень перспективным. Работать в цех он пришел электромонтером, а защищать Украину ушел уже с должности электрика на участке. Андрей хорошо знал свое дело, был ответственным, и работу ему поручали серьезное – он обслуживал оборудование корпуса спекания и высоковольтные машины агломерационного цеха, — говорится в сообщении.

Герой строил свой дом, все коллеги считали, что у Андрея «золотые руки».

Редакция выражает глубокие соболезнования родным, близким и собратьям Защитника Украины.

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