Вдарив ножем та втік: поліцейські Дніпра затримали 45-річного містянина

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Повідомлення про конфлікт між людьми надійшов до правоохоронців 24 квітня, близько 18 години.
Прибувши на місце події, поліцейські зʼясували, що під час суперечки підозрюваний вдарив знайомого ножем у живіт. 32-річного чоловіка з пораненням госпіталізували до лікарні. Оперативники кримінальної поліції встановили обставини злочину та затримали 45-річного раніше засудженого містянина, причетного до нападу, — йдеться у дописі поліції.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 ККУ.
Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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