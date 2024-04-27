Вдарив ножем та втік: поліцейські Дніпра затримали 45-річного містянина

Поліція Дніпра затримала 45-річного містянина за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Повідомлення про конфлікт між людьми надійшов до правоохоронців 24 квітня, близько 18 години.

Прибувши на місце події, поліцейські зʼясували, що під час суперечки підозрюваний вдарив знайомого ножем у живіт. 32-річного чоловіка з пораненням госпіталізували до лікарні. Оперативники кримінальної поліції встановили обставини злочину та затримали 45-річного раніше засудженого містянина, причетного до нападу, — йдеться у дописі поліції.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 ККУ.

Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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