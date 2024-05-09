В Днепре движение возле Нового моста парализовано, а троллейбусы и трамваи опаздывают: в чем дело

Вечером 9 мая жители Днепра начали жаловаться на километровые пробки у Нового моста.
Сообщается о задержке трамваев и больших пробках перед заездом на Новый мост со стороны цирка. В частности, стоит 20 троллейбус.
Причина – ДТП с двумя автомобилями.
Планируйте свой маршрут заранее.
upd: Очевидцы говорят, что на Новом мосту произошла авария с участием около 8 автомобилей
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