В Днепре на Новом мосту 8 автомобилей поочередно врезались друг в друга (ВИДЕО)

Новый мост в Днепре застрял в пробках.
Ранее мы сообщали, что из-за ДТП с двумя автомобилями наблюдалось усложнение движения при заезде на Новый мост. Остановились трамваи и троллейбусы.
Позже стало известно, что на мосту произошла еще одна масштабная авария. По словам очевидцев, 8 машин поочередно врезались друг в друга.
В сети поделились видео с места происшествия. «Паровозик» из восьми машин, образовавшийся посреди дороги, почти парализовал движение на мосту.
О пострадавших по состоянию на данный момент не сообщалось.
Читайте также:
Автор:
Днепровая акула поразила зрителей фестиваля воздушных змеев в Италии.
В Днепре спасают женщину, которая во время ракетного удара потеряла…
Несчастный случай произошел в Павлоградском районе.
В Днепре в вечерний час пик центр города застрял в…
Днепровая акула поразила зрителей фестиваля воздушных змеев в Италии.
В Днепре спасают женщину, которая во время ракетного удара потеряла всю семью.
Несчастный случай произошел в Павлоградском районе.
В Днепре в вечерний час пик центр города застрял в пробках.
В центре Днепра произошел пожар.
Кабмин напомнил, как докупить себе стаж.
В социальных сетях появилось видео с жестоким избиением подростками своего сверстника.
Ресторан «Рубин» открылся в Днепре в середине 1970-х годов. Находился он в рабочем районе, но пользовался большой популярностью среди жителей Днепра – здесь устраивали свадьбы, отмечали юбилеи и окончания вузов. Ресторан проработал несколько десятков лет, пережил 1990-е и в начале…
В небе над Днепром зафиксировали необычное явление.
В Днепре на проспекте Науки трамвай не разминулся с автомобилем.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!