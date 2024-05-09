В Днепре на Новом мосту 8 автомобилей поочередно врезались друг в друга (ВИДЕО)

В Днепре Новый мост парализовало ДТП с участием восьми машин.

Новый мост в Днепре застрял в пробках.

Ранее мы сообщали, что из-за ДТП с двумя автомобилями наблюдалось усложнение движения при заезде на Новый мост. Остановились трамваи и троллейбусы.

Позже стало известно, что на мосту произошла еще одна масштабная авария. По словам очевидцев, 8 машин поочередно врезались друг в друга.

В сети поделились видео с места происшествия. «Паровозик» из восьми машин, образовавшийся посреди дороги, почти парализовал движение на мосту.

О пострадавших по состоянию на данный момент не сообщалось.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: