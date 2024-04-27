Агрессор нанес 13 ударов дронами-камикаде по Никопольщине и обстреливал район из артиллерии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В течение дня агрессор нанес 13 ударов дронами-камикаде по Никопольщине. 5 раз обстреливал район из артиллерии и сбросил боеприпас с БпЛА. Страдали Никополь, Мировская и Покровская сельская община. Пострадали 2 женщины – 40 и 88 лет, – говорится в сообщении главы ОВА.
В результате атаки повреждены 2 пятиэтажки, 9 частных домов. Пострадали 6 хозяйственных построек, одно из них поднялось. Пожар потушили спасатели. Повреждены также и автомобили.
В Днепре из-за вражеской атаки пострадала 59-летняя женщина. После оказанной помощи она решила лечиться амбулаторно.
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