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  • Агрессор нанес 13 ударов дронами-камикаде по Никопольщине и обстреливал район из артиллерии

Агрессор нанес 13 ударов дронами-камикаде по Никопольщине и обстреливал район из артиллерии

Сегодня 20:13
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Враг сегодня снова обстреливал Никопольский район.

Новости Днепра про Агрессор нанес 13 ударов дронами-камикаде по Никопольщине и обстреливал район из артиллерии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В течение дня агрессор нанес 13 ударов дронами-камикаде по Никопольщине. 5 раз обстреливал район из артиллерии и сбросил боеприпас с БпЛА. Страдали Никополь, Мировская и Покровская сельская община. Пострадали 2 женщины – 40 и 88 лет, – говорится в сообщении главы ОВА.

В результате атаки повреждены 2 пятиэтажки, 9 частных домов. Пострадали 6 хозяйственных построек, одно из них поднялось. Пожар потушили спасатели. Повреждены также и автомобили.

В Днепре из-за вражеской атаки пострадала 59-летняя женщина. После оказанной помощи она решила лечиться амбулаторно.

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Новости Днепра про Агрессор нанес 13 ударов дронами-камикаде по Никопольщине и обстреливал район из артиллерииУкраїнська Новости Днепра про Агрессор нанес 13 ударов дронами-камикаде по Никопольщине и обстреливал район из артиллерииРусский

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