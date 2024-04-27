На Днепропетровщине мужчине грозит уголовная ответственность за поджог 3 Га земли

Полиция Синельниковского района подозревает мужчину в поджоге 3 Га земли с растительностью.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Полицейские Синельниковского района установили, что 5 марта около 11 часов 65-летний житель Межевского района поджег сухую траву на участке сельскохозяйственного назначения, — говорится в сообщении правоохранителей.

Открыто уголовное производство по данному факту. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) УКУ.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Полиция напоминает об опасности подобных действий. Каждый год пожары наносят большой вред растительному и животному миру.

За поджог растительности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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