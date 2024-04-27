На Днепропетровщине мужчине грозит уголовная ответственность за поджог 3 Га земли

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Полицейские Синельниковского района установили, что 5 марта около 11 часов 65-летний житель Межевского района поджег сухую траву на участке сельскохозяйственного назначения, — говорится в сообщении правоохранителей.
Открыто уголовное производство по данному факту. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) УКУ.
Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Полиция напоминает об опасности подобных действий. Каждый год пожары наносят большой вред растительному и животному миру.
За поджог растительности предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Читайте также:
Автор:
Полиция Днепра задержала 45-летнего горожанина за нанесение тяжких телесных повреждений.
Сегодня, 27 апреля, оккупанты ударили по инфраструктурному объекту в Днепровском…
В результате ракетной атаки врага на Днепропетровщине пострадал мужчина.
В Днепре полиция задержала мужчину за ограбление.
Полиция Днепра задержала 45-летнего горожанина за нанесение тяжких телесных повреждений.
Сегодня, 27 апреля, оккупанты ударили по инфраструктурному объекту в Днепровском районе.
В результате ракетной атаки врага на Днепропетровщине пострадал мужчина.
В Днепре полиция задержала мужчину за ограбление.
Сегодня утром Днепропетровщина пережила очередную массированную атаку.
На войне с РФ в Запорожской области погиб Андрей Максименко.
Хорошего дня, друзья!
Днепропетровщина избавилась от упоминаний Горького и Маяковского в топонимах.
В Днепре задержан серийный похититель камер видеонаблюдения.
В Броварах на Киевщине глава райсовета въехал в толпу людей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!