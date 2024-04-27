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  • Художница создала украшения с барельефом с грудью, украшавшим Новый мост в Днепре

Художница создала украшения с барельефом с грудью, украшавшим Новый мост в Днепре

Сегодня 19:26
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Днепровская художница Таисия Дубина поразила подписчиков барельефом, украшавшим Новый мост в Днепре.

Новости Днепра про Художница создала украшения с барельефом с грудью, украшавшим Новый мост в Днепре

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Наконец я завершила этот барельефчик и полностью готов к продаже в бронзовом, розовом и золотом цветах (вообще по желанию можно какой угодно). Размер 6х6 см, пластик и металлические крепления под брошь/подвеску/без креплений для фиксации на стену, — говорится в сообщении художницы.

Раньше барельеф украшал Новый мост в Днепре.

Новости Днепра про Художница создала украшения с барельефом с грудью, украшавшим Новый мост в Днепре

Монумент женщины с грудью был выполнен в желтом цвете, но позже ему вернули первоначальный черный цвет, как это было задумано сначала.

В 2017 году монумент хотели снести, но «женскую грудь, символически разрывающую патриархат» вернули на старое место, в новом виде.

Кстати, автор проекта Юрий Павлов изначально планировал сделать барельеф в черном цвете.

Новости Днепра про Художница создала украшения с барельефом с грудью, украшавшим Новый мост в Днепре

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Новости Днепра про Художница создала украшения с барельефом с грудью, украшавшим Новый мост в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Художница создала украшения с барельефом с грудью, украшавшим Новый мост в ДнепреРусский

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