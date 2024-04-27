Художница создала украшения с барельефом с грудью, украшавшим Новый мост в Днепре

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
Наконец я завершила этот барельефчик и полностью готов к продаже в бронзовом, розовом и золотом цветах (вообще по желанию можно какой угодно). Размер 6х6 см, пластик и металлические крепления под брошь/подвеску/без креплений для фиксации на стену, — говорится в сообщении художницы.
Раньше барельеф украшал Новый мост в Днепре.
Монумент женщины с грудью был выполнен в желтом цвете, но позже ему вернули первоначальный черный цвет, как это было задумано сначала.
В 2017 году монумент хотели снести, но «женскую грудь, символически разрывающую патриархат» вернули на старое место, в новом виде.
Кстати, автор проекта Юрий Павлов изначально планировал сделать барельеф в черном цвете.
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