На Днепропетровщине буйно цветет «лиана»: фото и видео

Это - глициния.

Жители Кривого Рога хвастаются в сети: в их городе буйно цветет «лиана». Это — глициния (ее еще называют вистерия) — лианоподобное деревянистое растение.

Фото и видео в ФБ-сообществе «Природа Криворожья» опубликовала Виктория Тротнер.

Цветение глицинии в Кривом Роге. Дачи на Карачунах, — говорится в подписи.

Отметим, глицинии имеют красивый цвет длиной 10-18 см, преимущественно сиреневого, розового или белого цветов. Цветение начинается весной в странах Европы и Азии и в конце лета в США. Глицинии в целом являются крупными деревянистыми листопадными лианами. Эти растения широко используются в декоративном садоводстве по всему миру. Большинство сортов морозостойкие до -20°С, некоторые выдерживают до -35°С.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре заработали первые фонтаны: где именно (ВИДЕО).

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