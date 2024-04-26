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На Днепропетровщине буйно цветет «лиана»: фото и видео

Сегодня 12:55
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Это - глициния.

Новости Днепра про На Днепропетровщине буйно цветет «лиана»: фото и видео

Жители Кривого Рога хвастаются в сети: в их городе буйно цветет «лиана». Это — глициния (ее еще называют вистерия) — лианоподобное деревянистое растение.

Фото и видео в ФБ-сообществе «Природа Криворожья» опубликовала Виктория Тротнер.

Цветение глицинии в Кривом Роге. Дачи на Карачунах, — говорится в подписи.

Новости Днепра про На Днепропетровщине буйно цветет «лиана»: фото и видео

Отметим, глицинии имеют красивый цвет длиной 10-18 см, преимущественно сиреневого, розового или белого цветов. Цветение начинается весной в странах Европы и Азии и в конце лета в США. Глицинии в целом являются крупными деревянистыми листопадными лианами. Эти растения широко используются в декоративном садоводстве по всему миру. Большинство сортов морозостойкие до -20°С, некоторые выдерживают до -35°С.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре заработали первые фонтаны: где именно (ВИДЕО).

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