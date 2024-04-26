На Днепропетровщине буйно цветет «лиана»: фото и видео

Жители Кривого Рога хвастаются в сети: в их городе буйно цветет «лиана». Это — глициния (ее еще называют вистерия) — лианоподобное деревянистое растение.
Фото и видео в ФБ-сообществе «Природа Криворожья» опубликовала Виктория Тротнер.
Цветение глицинии в Кривом Роге. Дачи на Карачунах, — говорится в подписи.
Отметим, глицинии имеют красивый цвет длиной 10-18 см, преимущественно сиреневого, розового или белого цветов. Цветение начинается весной в странах Европы и Азии и в конце лета в США. Глицинии в целом являются крупными деревянистыми листопадными лианами. Эти растения широко используются в декоративном садоводстве по всему миру. Большинство сортов морозостойкие до -20°С, некоторые выдерживают до -35°С.
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