В Днепре в пятницу трамваи №12 временно изменят маршрут: подробности

В пятницу, 20 октября, в Днепре трамваи №12 временно изменят маршрут.
Так, с 11:00 до 15:00 они будут следовать по сокращенному маршруту от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского без заезда на площадь Старомостовую.
Об этом сообщает департамент транспорта Днепровского городского совета.
Отмечается, что изменения связаны с ремонтом контактной сети на ул. Вартовых неба.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре жители частного сектора одного из районов остались без воды.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 19 октября, жители Днепра слышали взрыв.
Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!
Ужасная ночь...
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
В холодное время года одним из лучших «обогревателей» может быть кот или кошка. В добавок мурчание зверя и игра с ним способны снять стресс и улучшить настроение.
Сегодня, 19 октября, жители Днепра слышали взрыв.
В Днепре 19 октября было шумно.
Рынок «Озерка» появился в Днепре почти 140 лет назад. С 1886 года и до сих пор он является самым популярным рынком города.
Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!
Дальше дело за нардепами, которые должны одобрить законопроект в первом чтении.
Ужасная ночь...
Не хорошее утро для водителей в Днепре.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!