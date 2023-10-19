В Днепре в пятницу трамваи №12 временно изменят маршрут: подробности

Важная информация!

В пятницу, 20 октября, в Днепре трамваи №12 временно изменят маршрут.

Так, с 11:00 до 15:00 они будут следовать по сокращенному маршруту от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского без заезда на площадь Старомостовую.

Об этом сообщает департамент транспорта Днепровского городского совета.

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом контактной сети на ул. Вартовых неба.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре жители частного сектора одного из районов остались без воды.

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