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Враг ударил по инфраструктурному объекту в Днепровском районе

Сегодня 12:45
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Сегодня, 27 апреля, оккупанты ударили по инфраструктурному объекту в Днепровском районе.

Новости Днепра про Враг ударил по инфраструктурному объекту в Днепровском районе

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Враг ударил по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там произошел пожар, — говорится в сообщении главы ОВА.

Ночью над Днепропетровщиной было сбито 13 вражеских ракет.

Мы также писали о том, что в Криворожском районе мужчина пострадал из-за ракетной атаки.

В общей сложности из-за ночной атаки пострадали два человека, травмы получила и 82-летняя женщина. Она будет приходить в себя дома.

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