Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Враг ударил по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там произошел пожар, — говорится в сообщении главы ОВА.
Ночью над Днепропетровщиной было сбито 13 вражеских ракет.
Мы также писали о том, что в Криворожском районе мужчина пострадал из-за ракетной атаки.
В общей сложности из-за ночной атаки пострадали два человека, травмы получила и 82-летняя женщина. Она будет приходить в себя дома.
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