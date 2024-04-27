Над Днепровским районом сбили вражеский беспилотник

Об этом сообщило ПВК «Схід».
По состоянию на 17.00 в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Восток» уничтожено БПЛА противника, предположительно Орлан-10, — говорится в сообщении Воздушного командования.
Ситуацию прокомментировал и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Днепровском районе работала ПВО. Защитники неба сбили вражеский беспилотник. Спасибо за точную работу, — говорится в сообщении руководителя ОВА.
Ночью Силы ПВО уничтожили 13 ракет – в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах.
Сегодня официально сообщалось о том, что враг ударил по инфраструктурному объекту в Днепровском районе.
В Криворожском районе в результате ракетной атаки пострадал мужчина.
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