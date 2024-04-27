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  • Жуткое ДТП в Кривом Роге: спасатели деблокировали водителя из изуродованного автомобиля

Жуткое ДТП в Кривом Роге: спасатели деблокировали водителя из изуродованного автомобиля

Сегодня 16:23
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В городе Кривой Рог произошло серьезное ДТП.

Новости Днепра про Жуткое ДТП в Кривом Роге: спасатели деблокировали водителя из изуродованного автомобиля

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

ДТП произошло на улице Николая Свитальского Покровского района города Кривой Рог.

Спасателям стало известно, что внутри автомобиля зажата женщина.

Специалисты установили, что легковой автомобиль выехал за пределы дорожного покрытия и столкнулся с деревом. Травмированная водитель оказалась зажата внутри транспортного средства, — говорится в сообщении спасателей.

В салоне на момент столкновения находился мужчина и 8-летний ребенок, который был госпитализирован в больницу до прибытия сотрудников ГСЧС.

Водитель деблокировали с помощью гидравлического инструмента и передали врачам скорой для дальнейшей госпитализации.

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