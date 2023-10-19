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Лысак прокомментировал взрыв, который слышали в Днепре: возник пожар

Сегодня 13:40
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Сегодня, 19 октября, жители Днепра слышали взрыв.

Новости Днепра про Лысак прокомментировал взрыв, который слышали в Днепре: возник пожар

Как выяснилось, враг снова атаковал Днепровский район. Из-за вражеского удара возник пожар.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Все детали выясняются.

А пока еще раз прошу – сохраняйте информационную тишину. Никаких постов, фото или видео. Это и ваша безопасность, – добавил Лысак.

Новости Днепра про Лысак прокомментировал взрыв, который слышали в Днепре: возник пожар

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