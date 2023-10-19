Лысак прокомментировал взрыв, который слышали в Днепре: возник пожар

А пока еще раз прошу – сохраняйте информационную тишину. Никаких постов, фото или видео. Это и ваша безопасность, – добавил Лысак.

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