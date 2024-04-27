В Днепре полиция сообщила о подозрении мужчине, причастному к имущественным преступлениям

В Днепре полиция задержала мужчину за ограбление.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Вчера ночью у дома на улице Харьковской нападающий ударил женщину по лицу и выхватил из рук мобильный телефон.

После чего разбил окно в киоске и похитил товар.

Патрульные полицейские задержали вора неподалеку от места преступления и вызвали следственно-оперативную группу отделения полиции № 7 Днепровского районного управления полиции. Правоохранители задержали 40-летнего неоднократно судимого мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У него изъяли телефон и вернули владелице, говорится в сообщении полиции.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) УКУ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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