В Днепре полиция сообщила о подозрении мужчине, причастному к имущественным преступлениям

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Вчера ночью у дома на улице Харьковской нападающий ударил женщину по лицу и выхватил из рук мобильный телефон.
После чего разбил окно в киоске и похитил товар.
Патрульные полицейские задержали вора неподалеку от места преступления и вызвали следственно-оперативную группу отделения полиции № 7 Днепровского районного управления полиции. Правоохранители задержали 40-летнего неоднократно судимого мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У него изъяли телефон и вернули владелице, говорится в сообщении полиции.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) УКУ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Читайте также:
Автор:
Сегодня утром Днепропетровщина пережила очередную массированную атаку.
На войне с РФ в Запорожской области погиб Андрей Максименко.
Днепропетровщина избавилась от упоминаний Горького и Маяковского в топонимах.
В Днепре задержан серийный похититель камер видеонаблюдения.
Сегодня утром Днепропетровщина пережила очередную массированную атаку.
На войне с РФ в Запорожской области погиб Андрей Максименко.
Хорошего дня, друзья!
Днепропетровщина избавилась от упоминаний Горького и Маяковского в топонимах.
В Днепре задержан серийный похититель камер видеонаблюдения.
В Броварах на Киевщине глава райсовета въехал в толпу людей.
В Днепре вечерние пробки.
Это временно.
В Днепропетровской области водитель четверть столетия ездил с поддельными правами.
В Днепре под суд пойдет военный, требовавший 600 тысяч гривен за начисление боевых выплат подчиненным.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!