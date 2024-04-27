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СК Днепр-1 на последних минутах уступил Динамо Киев играя в большинстве

Сегодня 17:31
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СК Днепр-1 продолжает разочаровывать своих поклонников.

Новости Днепра про СК Днепр-1 на последних минутах уступил Динамо Киев играя в большинстве

В очередном туре УПЛ днепряне встретились с киевским «Динамо».

Прежде напряженную борьбу подопечные Александра Шовковского смогли вырвать победы на первой добавленной минуте до второго тайма, благодаря голу Ваната.

В конце первого тайма счет открыл Гуцуляк. Уже сразу после перерыва на 49-й минуте счет сравнял Кабаев.

В целом встреча прошла в равной борьбе с небольшим преимуществом киевлян.

Номинальные хозяева хорошо защищались и имели несколько хороших моментов. Но это не помогло днепрянам.

Почти сразу после грубого нарушения Тымчика Ванат принес победу «бело-синим».

Теперь только чудо позволит СК Днепр финишировать в тройке.

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