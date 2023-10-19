Два медучреждения Днепропетровщины попали в ТОП-10 лучших в Украине: какие именно

Рейтинг опубликовали на сайте Опендата.

Два медучреждения из Днепропетровской области вошли в «Топ-10 лучших компаний в сфере здравоохранения».

Это Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и Днепропетровская областная клиническая больница им. Мечникова.

Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, ссылаясь на данные Опендата.

Он отметил, что в десятке лучших компаний Украины в сфере здравоохранения всего два коммунальных учреждения, и это – наши больницы. Остальные – коммерческие частные предприятия.

Гордимся нашими медучреждениями. Спасибо руководителям, Сергею Рыженко и Радию Шевченко, и коллективам больниц за профессиональную работу, – добавил Лукашук.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: