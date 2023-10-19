В Днепровском районе вспыхнул масштабный пожар: 12 спасателей тушили его почти 3 часа

Сегодня, 19 октября, в 00:41 на линию «101» сообщили о масштабном пожаре на улице Новая поселка Пашена Балка Днепровского района.
На место оперативно прибыли спасатели. Они выяснили, что горит одноэтажный дом и хозяйственная постройка.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Пламя локализовали в 01:30 и ликвидировали в 02:49. Огонь уничтожил кровлю дома и имущество, повредил перекрытие, окна и двери. Также уничтожено деревянное хозяйственное сооружение.
Общая площадь пожара составила 70 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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