В Днепровском районе вспыхнул масштабный пожар: 12 спасателей тушили его почти 3 часа

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Сегодня, 19 октября, в 00:41 на линию «101» сообщили о масштабном пожаре на улице Новая поселка Пашена Балка Днепровского района.

На место оперативно прибыли спасатели. Они выяснили, что горит одноэтажный дом и хозяйственная постройка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пламя локализовали в 01:30 и ликвидировали в 02:49. Огонь уничтожил кровлю дома и имущество, повредил перекрытие, окна и двери. Также уничтожено деревянное хозяйственное сооружение.

Общая площадь пожара составила 70 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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