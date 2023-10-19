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  • В Днепровском районе вспыхнул масштабный пожар: 12 спасателей тушили его почти 3 часа

В Днепровском районе вспыхнул масштабный пожар: 12 спасателей тушили его почти 3 часа

Сегодня 09:30
просмотров

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Новости Днепра про В Днепровском районе вспыхнул масштабный пожар: 12 спасателей тушили его почти 3 часа

Сегодня, 19 октября, в 00:41 на линию «101» сообщили о масштабном пожаре на улице Новая поселка Пашена Балка Днепровского района.

На место оперативно прибыли спасатели. Они выяснили, что горит одноэтажный дом и хозяйственная постройка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пламя локализовали в 01:30 и ликвидировали в 02:49. Огонь уничтожил кровлю дома и имущество, повредил перекрытие, окна и двери. Также уничтожено деревянное хозяйственное сооружение.

Общая площадь пожара составила 70 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепровском районе вспыхнул масштабный пожар: 12 спасателей тушили его почти 3 часа

Новости Днепра про В Днепровском районе вспыхнул масштабный пожар: 12 спасателей тушили его почти 3 часа

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Новости Днепра про В Днепровском районе вспыхнул масштабный пожар: 12 спасателей тушили его почти 3 часаУкраїнська Новости Днепра про В Днепровском районе вспыхнул масштабный пожар: 12 спасателей тушили его почти 3 часаРусский

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