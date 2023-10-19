В Днепре на проспекте Героев сбили человека: работают патрульные

Сегодня в Днепре утро началось… с ДТП.
Так, на проспекте Героев, возле дома №30, в районе пешеходного перехода сбили человека.
Об этом сообщает dnepr.info.
По предварительной информации, пострадавшего госпитализировали в больницу. В каком он состоянии – неизвестно.
Сейчас на месте аварии работают патрульные – они будут выяснять все обстоятельства.
Обновлено: стало известно, что пострадавшая – это женщина. Предварительно, она получила травму головы.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле яхт-клуба «Сич» произошло ДТП. На этом участке немного затруднено движение.
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