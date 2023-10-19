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В Днепре на проспекте Героев сбили человека: работают патрульные

Сегодня 11:21
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Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Героев сбили человека: работают патрульные

Сегодня в Днепре утро началось… с ДТП.

Так, на проспекте Героев, возле дома №30, в районе пешеходного перехода сбили человека.

Об этом сообщает dnepr.info.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Героев сбили человека: работают патрульные

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Героев сбили человека: работают патрульные

По предварительной информации, пострадавшего госпитализировали в больницу. В каком он состоянии – неизвестно.

Сейчас на месте аварии работают патрульные – они будут выяснять все обстоятельства.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Героев сбили человека: работают патрульные

Обновлено: стало известно, что пострадавшая – это женщина. Предварительно, она получила травму головы. 

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле яхт-клуба «Сич» произошло ДТП. На этом участке немного затруднено движение.

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