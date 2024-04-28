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Погода на 28 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 28 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре практически до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 28 апреля: 

  • Если выдавалась звездная ночь, то крестьяне были уверены, что год выдастся щедрым на урожай.
  • Если к этому дню распускался дуб, это примета того, что лето будет погожим и теплым.
  • Идет дождь — первые дни мая будут дождливыми и пасмурными.

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