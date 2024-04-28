Погода на 28 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре практически до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 28 апреля:
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Хорошего весеннего дня, друзья!
Желаем хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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