Погода на 28 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре практически до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 28 апреля:

Если выдавалась звездная ночь, то крестьяне были уверены, что год выдастся щедрым на урожай.

Если к этому дню распускался дуб, это примета того, что лето будет погожим и теплым.

Идет дождь — первые дни мая будут дождливыми и пасмурными.

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