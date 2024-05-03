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Погода на 3 мая: в Днепре будет ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 3 мая: в Днепре будет ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 5 метров в секунду. 

Народные приметы на 3 мая: 

  • На елках много шишек — ждали хороший урожай пшеницы.
  • О хорошем урожае свидетельствовал первый гром в этот день.
  • Погода холодная и дождливая — меда будет мало.
  • Молния в этот день обещает ясную погоду.
  • Склонившиеся к земле маргаритки обещают дожди и ненастную погоду.

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