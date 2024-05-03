Погода на 3 мая: в Днепре будет ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

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