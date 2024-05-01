Привет, май: сегодня днепрян ждет теплая погода

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре будет ясной, лишь к вечеру на небе появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

В Днепре и области предупредили об опасности на «майские праздники» В Днепре и области с 1 по 3 мая ожидается пожарная опасность. 1 просмотров