Привет, май: сегодня днепрян ждет теплая погода

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре будет ясной, лишь к вечеру на небе появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 1 мая:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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