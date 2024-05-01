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Привет, май: сегодня днепрян ждет теплая погода

Сегодня 06:15
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Хорошего весеннего дня, друзья!

Новости Днепра про Привет, май: сегодня днепрян ждет теплая погода

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре будет ясной, лишь к вечеру на небе появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 1 мая: 

  • Кукушка кукует – наступают теплые деньки.
  • Зацвела рябина – тепло будет стойкое.
  • Черемуха зацвела – жди похолодания.
  • Дождь – к хорошему урожаю ржи.

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