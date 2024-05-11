Родственники осмотрели тело умершего мужчины в Криворожском ТЦК и нашли кровоподтеки

Мама умершего в Криворожском ТЦК рассказала о деталях его гибели.

Об этом сообщает «Суспильне Днепр«.

Женщина рассказала, что до сих пор нет документов о гибели сына.

В последний раз я видела сына 5 мая около 19 часов, когда привезла личные вещи. Он тогда был не в таком состоянии, как утром, слабый, с побитыми губами. Я спрашивала, что случилось, он не отвечал, забрал вещи и ушел. Я себя очень корю, почему не вызвала ни полицию, ни скорую помощь, — сказала женщина.

Сестра умершего Оксана Рубекина говорит о многочисленных ушибах и синяках на теле.

У него разбита губа, кровоподтеки и кровь на ребрах, на спине под лопаткой, ногах, руках. Это все фиксировалось на фото следователям, поэтому все будет в материалах дела. Пока составили протокол. Эпикриз еще не получали», — рассказала она.

Сколько будет длиться судмедэкспертиза и когда можно будет забрать тело неизвестно.

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