На войне погиб Герой из Днепропетровщины Владимир Слюсар

Об этом сообщает предприятие «АрселорМиттал Кривой Рог» в соцсетях.
Откровенный, вежливый, перспективный и настойчивый – таким мы запомним Владимира Слюсаря. Не колеблясь, Владимир стал на защиту нашей страны, семьи и каждого из нас, ведь и в мирной жизни он всегда одним из первых приходил на помощь, поддерживал и помогал. Ценой жизней таких героев, каким был Владимир Слюсарь, мы сейчас боремся за независимость и мирную жизнь наших стран, — говорится в сообщении предприятия.
Мужчина работал в ремонтно-механическом цехе № 1 Литейно-механического завода с 17 лет.
У погибшего Защитника дома осталась жена и дочь.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровском национальном историческом музее появились новые экспонаты.
В Днепре запланировано строительство еще одного большого ЖК.
Перед любой плановой госпитализацией пациент обычно проходит целый ряд обследований…
В Днепровском районе слышали звуки, похожие на взрывы.
В Днепропетровском национальном историческом музее появились новые экспонаты.
В Днепре сегодня к городским кладбищам организована работа дополнительных и удлиненных маршрутов.
Оккупанты вчера до позднего вечера били по Никополю.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре запланировано строительство еще одного большого ЖК.
Мужчина без действительных документов пытался обосноваться в Кривом Роге.
Из-за заморозков на Днепропетровщине подмерзла кукуруза, подсолнечник и овощные культуры.
В больнице Днепра спасают отравившуюся алкоголем девочку.
Трое товарищей ушли из больницы и не вернулись.
Жительницу Днепра судили из-за выплат для ВПЛ, которые она получала.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!