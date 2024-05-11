На войне погиб Герой из Днепропетровщины Владимир Слюсар

Защитник Украины Владимир Слюсарь погиб 12 апреля 2024 года в бою близ Вербового Запорожской области.

Об этом сообщает предприятие «АрселорМиттал Кривой Рог» в соцсетях.

Откровенный, вежливый, перспективный и настойчивый – таким мы запомним Владимира Слюсаря. Не колеблясь, Владимир стал на защиту нашей страны, семьи и каждого из нас, ведь и в мирной жизни он всегда одним из первых приходил на помощь, поддерживал и помогал. Ценой жизней таких героев, каким был Владимир Слюсарь, мы сейчас боремся за независимость и мирную жизнь наших стран, — говорится в сообщении предприятия.