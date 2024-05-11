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На войне погиб Герой из Днепропетровщины Владимир Слюсар

Сегодня 11:54
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Защитник Украины Владимир Слюсарь погиб 12 апреля 2024 года в бою близ Вербового Запорожской области.

Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровщины Владимир Слюсар

Об этом сообщает предприятие «АрселорМиттал Кривой Рог» в соцсетях.

Откровенный, вежливый, перспективный и настойчивый – таким мы запомним Владимира Слюсаря. Не колеблясь, Владимир стал на защиту нашей страны, семьи и каждого из нас, ведь и в мирной жизни он всегда одним из первых приходил на помощь, поддерживал и помогал. Ценой жизней таких героев, каким был Владимир Слюсарь, мы сейчас боремся за независимость и мирную жизнь наших стран, — говорится в сообщении предприятия.

Мужчина работал в ремонтно-механическом цехе № 1 Литейно-механического завода с 17 лет.

У погибшего Защитника дома осталась жена и дочь.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя.

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