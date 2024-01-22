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  • Сколько стоят и как выглядят самые дешевые дома в разных районах Днепра (2024)

Сколько стоят и как выглядят самые дешевые дома в разных районах Днепра (2024)

Сегодня 15:08
просмотров

Купить недорогой дом в Днепре можно в каждом районе города. Цена зависит не только от состояния жилья, количества квадратных метров в доме, размера двора и наличия ремонта в помещении, но и от района, в котором он находится, близости или дальности от центра города и других факторов. Тем, кто хочет купить недорогой дом в Днепре необходимо быть готовым к тому, что в такое здание потребуется вложить деньги как минимум в ремонт внутри дома, а также возможно фасада или двора.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые дома в разных районах Днепра (2024)

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-8 самых недорогих домов на продажу в Днепре выставленных на продажу в разных районах города.

Индустриальный район

Купить недорогой дом в Индустриальном районе Днепра можно по цене 720 тыс грн. В здании один этаж, 3 комнаты, общая площадь 48 кв м. Жилье было построено в 1960-х годах из шлакоблока. В доме есть кухня, санузел, проведен газ, свет, вода, канализация септик, печное отопление. Дом находится в районе улицы Янтарная. Двор на 4 сотки земли, есть хозпостройки и заезд для авто. Состояние дома: «под ремонт».

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые дома в разных районах Днепра (2024)

Самарский район

Купить недорогой дом в Днепре в Самарском районе обойдется  в 704,8 тыс грн. В доме один этаж и 2 комнаты. Общая площадь помещения 36 кв м. Во дворе есть гараж, сарай, летняя кухня, погреб, веранда. Участок, где стоит дом -8 соток.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые дома в разных районах Днепра (2024)

АНД-район

Недорогой дом в АНД-районе города обойдется в 514,3 тыс грн. Общая площадь дома 30 кв м. Дом из саманного кирпича. Находится поселке Березановка. Все удобства – в доме. Состояние помещения – жилое. Отопление – печное. Новый хозяин получит в качестве бонуса запас дров на год. Во дворе есть скважина, заезд для авто, установлен летний душ, туалет. Участок 8 соток.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые дома в разных районах Днепра (2024)

Новокодацкий район

Самый недорогой дом в Новокодацком районе Днепра нашелся по цене 438 тыс грн. Здание довольно большое – 2 этажа и 107 кв м общей площади. Участок – 8 соток. Дом под капитальный ремонт. Находится в районе улицы Доблестной.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые дома в разных районах Днепра (2024)

Чечеловский район

Купить дом в районе улицы Кипучей в Чечеловском районе Днепра обойдется в 647,7 тыс грн. Здание одноэтажное, в нем 3 комнаты и 42 кв м общей площади. Стены из шлакобетона. В доме есть все коммуникации, но его состояние – под ремонт. Участок, на котором стоит дом  15 соток.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые дома в разных районах Днепра (2024)

Центральный район

Купить недорогой дом в Днепре в Центральном районе можно за 1,3 млн грн. Находится он неподалеку от вокзалов. Участок – 8,5 соток. Дом – 50 кв м, в нем 3 комнаты, есть газ, установлена газовая колонка и котел, проведена вода и электрика. Дом был построен около 20 лет назад. Помещение требует косметического ремонта. Как утверждает автор объявления, крыша не течет, на доме трещин нет, стены теплые. ВО дворе есть сарай и погреб.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые дома в разных районах Днепра (2024)

Соборный район

В Соборном районе Днепра самый дешевый дом продают по цене 495,3 тыс грн. Находится он в районе улицы Джерельной. В доме 4 комнаты, он одноэтажный. Общая площадь 40 кв м. Участок 4 сотки. В доме есть отопление и проведено электричество, во дворе – колонка с водой. Помещение требует ремонта.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые дома в разных районах Днепра (2024)

Шевченковский район

Купить недорогой дом в Днепре в Шевченковском районе можно за 1, 066 млн грн. В одноэтажном дома 3 комнаты, общая площадь 46 кв м. Здание было построено около 40 лет назад. Участок маленький – 1 сотка. Но в нем есть навес и место для авто, а под самим домом – подвал. В комнатах дома – свежий ремонт, дом утеплен. Туалет находится на улице, но есть место в доме, где его можно оборудовать. Дом находится в районе улицы Сечевых Стрельцов.

Новости Днепра про Сколько стоят и как выглядят самые дешевые дома в разных районах Днепра (2024)

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