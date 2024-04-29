Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 29 апреля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
просмотров

Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 29 апреля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, несмотря на то, что утром небо в Днепре покроют тучи, днем и вечером нас ждут ясные и безоблачные. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 29 апреля: 

  • Гулкий гром — к богатому урожаю хлеба.
  • Если развелось много майских жуков, то будет засуха.
  • Ольха зацвела — пора гречиху сеять.
  • Солнечный день — можно высаживать рассаду капусты.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 29 апреля: в Днепре будет облачно с прояснениямиУкраїнська Новости Днепра про Погода на 29 апреля: в Днепре будет облачно с прояснениямиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода на 28 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 28 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Погода на 25 апреля: в Днепре будет облачно
    Новости Днепра
    25.04.2024 06:15
    Погода на 25 апреля: в Днепре будет облачно

    Хорошего весеннего дня, друзья!

    Погода на 22 апреля: в Днепре будет облачно, возможен дождь
    Новости Днепра
    22.04.2024 06:15
    Погода на 22 апреля: в Днепре будет облачно, возможен дождь

    Желаем хорошего дня, друзья!

    Погода на 17 апреля: в Днепре будет облачно
    Новости Днепра
    17.04.2024 06:15
    Погода на 17 апреля: в Днепре будет облачно

    Хорошего дня, друзья!

    Последние новости

    В Днепре выстрелили в 17-летнюю девушку
    В Днепре выстрелили в 17-летнюю девушку

    В несовершеннолетнюю девушку стреляли из пневматического оружия.

    Вчера 21:04
    2
    просмотров
    На войне погиб 28-летний снайпер Александр Хлестков из Днепропетровской области
    На войне погиб 28-летний снайпер Александр Хлестков из Днепропетровской области

    На войне погиб 28-летний Герой из Днепропетровской области.

    Вчера 20:18
    5
    просмотров
    Враг дважды в день атаковал Никопольщину: применял тяжелую артиллерию
    Враг дважды в день атаковал Никопольщину: применял тяжелую артиллерию

    Сегодня враг вновь обстреливал Никопольщину.

    Вчера 18:55
    4
    просмотров
    В Днепре заметили необычных ящериц из Красной книги
    В Днепре заметили необычных ящериц из Красной книги

    В Днепре зафиксировали присутствие редких ящериц.

    Вчера 17:35
    6
    просмотров
    Водитель троллейбуса из Днепра и строитель из Хмельницкой области пленили двух россиян
    Водитель троллейбуса из Днепра и строитель из Хмельницкой области пленили двух россиян

    Героическая борьба двух защитников Украины.

    Вчера 16:06
    6
    просмотров
    В Днепре мужчина получил травмы во время пожара
    В Днепре мужчина получил травмы во время пожара

    Сегодня в Днепре произошел пожар.

    Вчера 14:56
    1
    просмотров
    С 1 мая водители должны ездить днем ​​с включенными фарами за пределами населенных пунктов
    С 1 мая водители должны ездить днем ​​с включенными фарами за пределами населенных пунктов

    С 1 мая водители должны ездить с включенным ближним светом фар за пределами населенных пунктов всегда, а не по сезону.

    Вчера 13:56
    7
    просмотров
    В Кривом Роге полиция во время обыска в магазине изъяла нелегальный товар на сумму 700 тыс. гривен
    В Кривом Роге полиция во время обыска в магазине изъяла нелегальный товар на сумму 700 тыс. гривен

    В Кривом Роге полицейские изъяли крупную партию незаконных товаров.

    Вчера 12:52
    3
    просмотров
    В Никополе в результате вражеских обстрелов пострадали две женщины: полиция задокументировала военные преступления
    В Никополе в результате вражеских обстрелов пострадали две женщины: полиция задокументировала военные преступления

    Следователи полиции задокументировали военные преступления России.

    Вчера 11:52
    2
    просмотров
    В Германии убили двух украинцев: подозреваемый — гражданин рф
    В Германии убили двух украинцев: подозреваемый — гражданин рф

    В Германии вчера вечером убили двух украинцев.

    Вчера 10:15
    8
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх