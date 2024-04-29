Погода на 29 апреля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, несмотря на то, что утром небо в Днепре покроют тучи, днем и вечером нас ждут ясные и безоблачные. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 29 апреля:
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