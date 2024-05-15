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В Днепре в результате ракетного удара пострадал известный приют для животных

Сегодня 17:18
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В ходе ракетного удара 15 мая пострадал приют в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре в результате ракетного удара пострадал известный приют для животных

Кураторы приюта для животных «Ковчег» сообщили, что помещение, где живут животные, пострадало во время ракетного удара по Днепру. К счастью, ни люди, ни питомцы серьезно не пострадали, однако собаки и кошки очень напуганы.

Есть значительные разрушения. В доме вылетели окна и двери. Во дворе лежат поваленные деревья.

Приют нуждается в воде, потому что после атаки водоснабжение прекратилось. Исчез также свет. Нужны волонтеры, которые смогут помочь убрать комнаты, привести здание и двор на территории учреждения в порядок.

Пришло время обратиться к лучшим друзьям убежища. Срочно нужна в приют вода, как питьевая, так и техническая, мы без воды.
Приют после прилета, есть разрушение, очень больно. Не помешает помощь руками. Все подробности впоследствии, после комментария местных властей.
Нам нужна будет Ваша помощь, нет сейчас у нас ни окон, ни дверей. Вызываем полицию, будем фиксировать заданный ущерб, — говорится в сообщении «Ковчега».

Связаться с волонтерами и узнать, как помочь приюту, можно  ТУТ. 

Новости Днепра про В Днепре в результате ракетного удара пострадал известный приют для животных

Новости Днепра про В Днепре в результате ракетного удара пострадал известный приют для животных

Новости Днепра про В Днепре в результате ракетного удара пострадал известный приют для животных

Напомним, враг нанес ракетный удар по Днепру: есть погибшие и раненые.

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