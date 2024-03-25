Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как выглядел первый McDonald’s в Днепре: клоун на крыше  и гамбургер за 2 грн (ФОТО)

Как выглядел первый McDonald’s в Днепре: клоун на крыше  и гамбургер за 2 грн (ФОТО)

Сегодня 12:49
просмотров

Самый первый McDonald’s был открыт в Украине в конце мая 1997 года в столице, а уже зимой того же года ресторан быстрого питания открылся в Днепре.

Новости Днепра про Как выглядел первый McDonald’s в Днепре: клоун на крыше  и гамбургер за 2 грн (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел первый McDonald’s в нашем городе и где он находился.

Ресторан решили открыть на нынешней Старомостовой площади. Тогда это была площадь Островского. Первый кирпич здания заложили тогдашний городской голова Днепра Николай Швец и генеральный директор «McDonald’s Украина» Карл Фриц. До этого на месте, где сейчас стоит McDonald’s был неработающий фонтан.

Сотрудников ресторана обучали заграницей: им показывали как делать гамбургер, мороженное, накладывать картошку и салат.

Посетители могли выбрать блюда из 15 позиций, также в ресторане можно было попробовать газированные напитки и их фирменный кофе. По воспоминаниям очевидцев, гамбургер тогда стоил 1,99 грн.

Особой популярностью пользовались наборы «Хеппи Мил», потому что помимо еды в красных коробочках были и игрушки.

Новости Днепра про Как выглядел первый McDonald’s в Днепре: клоун на крыше  и гамбургер за 2 грн (ФОТО)

Ими хвастались и менялись. А чтобы собрать некоторые из игрушек нужно было покупать набор не один раз.

Новости Днепра про Как выглядел первый McDonald’s в Днепре: клоун на крыше  и гамбургер за 2 грн (ФОТО)

К ресторану первые несколько дней выстраивались огромные очереди – люди хотели попробовать различные «гамбургеры», «чизбургеры» и съесть картошки-фри.

В самом ресторане обстановка была тоже удивительной: пластиковые столы, подносы и продавцы-официанты в одинаковой униформе. Детям раздавали воздушные шарики.

Для привлечения внимания к ресторану на крыше McDonald’s некоторое время сидел огромный клоун- символ ресторанов быстрого питания. После рекламной кампании его с крыши убрали. В целом же за почти 27 лет, которые ресторан находится на площади, его внешний вид практически не изменился.

Следом за ним открылся еще один McDonald’s на круге на жилмассиве Победа. Вход в ресторан также украшал клоун, правда он был гораздо меньшего размера.

Новости Днепра про Как выглядел первый McDonald’s в Днепре: клоун на крыше  и гамбургер за 2 грн (ФОТО)

Сейчас в Днепре работает 8 ресторанов быстрого питания.

фото В. Костяев, группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города»

Читайте также:

 

 

Новости Днепра про Как выглядел первый McDonald’s в Днепре: клоун на крыше  и гамбургер за 2 грн (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядел первый McDonald’s в Днепре: клоун на крыше  и гамбургер за 2 грн (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Пытали и убивали: в Днепре пожизненное получили участники банды, отбиравшие жилье у пенсионеров
    Новости Днепра
    Сегодня 13:00
    Пытали и убивали: в Днепре пожизненное получили участники банды, отбиравшие жилье у пенсионеров

    В Днепре судили банду, забиравшую квартиры у пенсионеров.

    В Днепре воры кабеля прятались от патрульных за деревьями
    Новости Днепра
    Сегодня 12:04
    В Днепре воры кабеля прятались от патрульных за деревьями

    Мужчины, укравшие кабель, пытались спрятаться от патрульных за деревьями.

    По Днепру разгуливал домашний гусь в сапогах (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 11:31
    По Днепру разгуливал домашний гусь в сапогах (ВИДЕО)

    В Днепре заметили делового гуся в сапогах.

    Еще две каменные бабы старше 800 лет переехали в Днепр с фронта
    Новости Днепра
    Сегодня 10:33
    Еще две каменные бабы старше 800 лет переехали в Днепр с фронта

    С фронта эвакуировали еще две каменные бабы старше 800 лет.

    Последние новости

    Пытали и убивали: в Днепре пожизненное получили участники банды, отбиравшие жилье у пенсионеров
    Пытали и убивали: в Днепре пожизненное получили участники банды, отбиравшие жилье у пенсионеров

    В Днепре судили банду, забиравшую квартиры у пенсионеров.

    Сегодня 13:00
    3
    просмотров
    Ушла из дома и пропала без вести: на Днепропетровщине разыскивают 73-летнюю женщину
    Ушла из дома и пропала без вести: на Днепропетровщине разыскивают 73-летнюю женщину

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 12:36
    4
    просмотров
    В Днепре воры кабеля прятались от патрульных за деревьями
    В Днепре воры кабеля прятались от патрульных за деревьями

    Мужчины, укравшие кабель, пытались спрятаться от патрульных за деревьями.

    Сегодня 12:04
    2
    просмотров
    По Днепру разгуливал домашний гусь в сапогах (ВИДЕО)
    По Днепру разгуливал домашний гусь в сапогах (ВИДЕО)

    В Днепре заметили делового гуся в сапогах.

    Сегодня 11:31
    4
    просмотров
    Еще две каменные бабы старше 800 лет переехали в Днепр с фронта
    Еще две каменные бабы старше 800 лет переехали в Днепр с фронта

    С фронта эвакуировали еще две каменные бабы старше 800 лет.

    Сегодня 10:33
    4
    просмотров
    В Кривом Роге во время пожара в квартире пострадал ребенок
    В Кривом Роге во время пожара в квартире пострадал ребенок

    Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу.

    Сегодня 10:00
    6
    просмотров
    В Днепре на проспекте Яворницкого ночью вспыхнул пожар: комментарий от ГСЧС
    В Днепре на проспекте Яворницкого ночью вспыхнул пожар: комментарий от ГСЧС

    Местные жители сильно перепугались.

    Сегодня 08:29
    6
    просмотров
    Погода на 25 марта: в Днепре будет облачно
    Погода на 25 марта: в Днепре будет облачно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    4
    просмотров
    Правоохранители задокументировали последствия вражеских атак по энергосистеме Днепропетровской области
    Правоохранители задокументировали последствия вражеских атак по энергосистеме Днепропетровской области

    Вчера оккупационные войска обстреливали энергосистему и гражданскую инфраструктуру Днепропетровской области.

    Вчера 19:53
    5
    просмотров
    Враг 18 раз в течение дня атаковал Никопольщину
    Враг 18 раз в течение дня атаковал Никопольщину

    Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

    Вчера 19:18
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх