Как выглядел первый McDonald’s в Днепре: клоун на крыше  и гамбургер за 2 грн (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел первый McDonald’s в нашем городе и где он находился.
Ресторан решили открыть на нынешней Старомостовой площади. Тогда это была площадь Островского. Первый кирпич здания заложили тогдашний городской голова Днепра Николай Швец и генеральный директор «McDonald’s Украина» Карл Фриц. До этого на месте, где сейчас стоит McDonald’s был неработающий фонтан.
Сотрудников ресторана обучали заграницей: им показывали как делать гамбургер, мороженное, накладывать картошку и салат.
Посетители могли выбрать блюда из 15 позиций, также в ресторане можно было попробовать газированные напитки и их фирменный кофе. По воспоминаниям очевидцев, гамбургер тогда стоил 1,99 грн.
Особой популярностью пользовались наборы «Хеппи Мил», потому что помимо еды в красных коробочках были и игрушки.
Ими хвастались и менялись. А чтобы собрать некоторые из игрушек нужно было покупать набор не один раз.
К ресторану первые несколько дней выстраивались огромные очереди – люди хотели попробовать различные «гамбургеры», «чизбургеры» и съесть картошки-фри.
В самом ресторане обстановка была тоже удивительной: пластиковые столы, подносы и продавцы-официанты в одинаковой униформе. Детям раздавали воздушные шарики.
Для привлечения внимания к ресторану на крыше McDonald’s некоторое время сидел огромный клоун- символ ресторанов быстрого питания. После рекламной кампании его с крыши убрали. В целом же за почти 27 лет, которые ресторан находится на площади, его внешний вид практически не изменился.
Следом за ним открылся еще один McDonald’s на круге на жилмассиве Победа. Вход в ресторан также украшал клоун, правда он был гораздо меньшего размера.
Сейчас в Днепре работает 8 ресторанов быстрого питания.
фото В. Костяев, группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города»
Читайте также:
Ирина
Автор:
В Днепре судили банду, забиравшую квартиры у пенсионеров.
Мужчины, укравшие кабель, пытались спрятаться от патрульных за деревьями.
В Днепре заметили делового гуся в сапогах.
С фронта эвакуировали еще две каменные бабы старше 800 лет.
В Днепре судили банду, забиравшую квартиры у пенсионеров.
Нужна ваша помощь!
Мужчины, укравшие кабель, пытались спрятаться от патрульных за деревьями.
В Днепре заметили делового гуся в сапогах.
С фронта эвакуировали еще две каменные бабы старше 800 лет.
Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу.
Местные жители сильно перепугались.
Хорошего дня, друзья!
Вчера оккупационные войска обстреливали энергосистему и гражданскую инфраструктуру Днепропетровской области.
Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!