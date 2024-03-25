Как выглядел первый McDonald’s в Днепре: клоун на крыше и гамбургер за 2 грн (ФОТО)

Самый первый McDonald’s был открыт в Украине в конце мая 1997 года в столице, а уже зимой того же года ресторан быстрого питания открылся в Днепре.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел первый McDonald’s в нашем городе и где он находился.

Ресторан решили открыть на нынешней Старомостовой площади. Тогда это была площадь Островского. Первый кирпич здания заложили тогдашний городской голова Днепра Николай Швец и генеральный директор «McDonald’s Украина» Карл Фриц. До этого на месте, где сейчас стоит McDonald’s был неработающий фонтан.

Сотрудников ресторана обучали заграницей: им показывали как делать гамбургер, мороженное, накладывать картошку и салат.

Посетители могли выбрать блюда из 15 позиций, также в ресторане можно было попробовать газированные напитки и их фирменный кофе. По воспоминаниям очевидцев, гамбургер тогда стоил 1,99 грн.

Особой популярностью пользовались наборы «Хеппи Мил», потому что помимо еды в красных коробочках были и игрушки.

Ими хвастались и менялись. А чтобы собрать некоторые из игрушек нужно было покупать набор не один раз.

К ресторану первые несколько дней выстраивались огромные очереди – люди хотели попробовать различные «гамбургеры», «чизбургеры» и съесть картошки-фри.

В самом ресторане обстановка была тоже удивительной: пластиковые столы, подносы и продавцы-официанты в одинаковой униформе. Детям раздавали воздушные шарики.

Для привлечения внимания к ресторану на крыше McDonald’s некоторое время сидел огромный клоун- символ ресторанов быстрого питания. После рекламной кампании его с крыши убрали. В целом же за почти 27 лет, которые ресторан находится на площади, его внешний вид практически не изменился.

Следом за ним открылся еще один McDonald’s на круге на жилмассиве Победа. Вход в ресторан также украшал клоун, правда он был гораздо меньшего размера.

Сейчас в Днепре работает 8 ресторанов быстрого питания.

фото В. Костяев, группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города»

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