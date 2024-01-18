Не только десерты и кофе: 10 заведений в Днепре, где можно полноценно позавтракать с 8 утра

В Днепре есть ряд заведений – кафе, кофеен и даже ресторанов, которые начинают принимать посетителей рано утром. В них можно не только выпить чая или кофе, но и полноценно позавтракать.

Для тех, кто любит посещать рестораны и кофейни до начала рабочего дня или по каким-то причинам очень рано оказался в центре города и не позавтракал дома – журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 заведений, которые работают в Днепре с 8:00 утра.

Вегетарианские блюда

Кафе For Rest находится на улице Южной, 8. Тут можно попробовать блюда вегетарианской кухни или съесть бургер, выпить чай з чизкейком. На завтрак тут готовят скрембл, шакшуку, тосты, чиа-пудинг, сырники и многое другое. Работает кафе в будние дни с 8:30 до 22:00, в выходные они открываются в 9:00. Интерьер выполнен в минималистическом стиле, в пространстве много воздуха, зелени и теплых цветов.

Картины на стенах

Кафе NA:CHASI начинает свою работу в 8:00 утра. Находится на улице 93-й Холодноярской бригады, 10. На завтрак помимо десертов тут можно съесть сэндвичи с сыром, курицей, сырники с взрывным маскарпоне, панкейки с голландским соусом, различные салаты и блюда приготовленные с яиц. Интерьер кафе выполнен в спокойных тонах, стены украшают различные картины. В теплое время года посетители могут позавтракать как в помещении, так и на улице.

Дом десертов

Пекарня-кофейня Holy Bun работает с 7:30 утра и находится на улице Короленко, 1. Тут не получится съесть шакшуку или яйца Бенедикт, но вполне возможно позавтракать горячим сэндвичем с курицей, съесть веганские конфеты или полезные батончики без сахара. Также тут подают синннабоны, чизкейки и другие сладкие десерты. Интерьер пекарни оформлен в светлых тонах, что создает ощущение воздушности и легкости в помещении. Зал украшает большое количество цветов в горшках.

Три зала

Кафе-пространство Maemo расположено на улице Сергея Ефремова, 22 в Днепре. В заведении есть три разных зала, каждый отличается своей атмосферой, один из залов оформлен в стиле комнаты квартире или общежитии, с уютными креслами, коврами на полу и огромным телевизором на стене. Кофейня начинает работу в 8:00 и заканчивает в 21:00. Утром тут можно попробовать круассаны, торты, сэндвичи, овсяную кашу с сыром, шпинатом или персиками, деруны, тосты, хумус.

Старинный интерьер

Кафе Homie – ранние пташки и готовы принимать посетителей с 7:30 утра. Работает кафе до 21:00, находится на улице Шевченко, 59, в одном из самых старых домов города 1900 года постройки. Кроме традиционного чая и кофе утром тут можно попробовать сэндвич с пастрами и разными видами сыра, сладкие десерты, жареный сыр, шоколадные оладьи, каша со страчателлой, яйца пашот с беконом, гречаные сырники с фундуком и многое другое. Интерьер очень необычный – голые стены со старинной кирпичной кладкой и огромные окна.

Место завтраков и встреч

Заведение V’delah находится на проспекте Поля, 37Б. Кафе работает с 8:00 до 22:00. Заведение позиционирует себя как место для деловых встреч, посиделок с друзьями или завтраков на протяжении всего дня. Утром тут можно съесть не только шакшуку, но и тосты Бенедикт с лососем, овсянку с грибами, вареники с вишнями, сырники и шахбраун, а также большое количество сладких десертов. Зал оформлен в темных цветах, но при этом в помещении чувствуется «воздушность». Также в кафе в теплое время есть летняя площадка.

В американском стиле

Кафе BROOKS eats & drinks находится на улице Липинского, 4 и работает с 8:00 до 22:30. Фишка заведение – различные пиццы, роллы и бургеры. Но тут также есть чизкейки и другие сладкие десерты, мафины с беконом и яйцом, круасаны с лососем или мясом. Подают также чай, кофе, латте. Зал ресторана оформлен в стиле американских кафе.

Рецепты из Италии

Ресторан Sense Cafe начинает работу с 8 утра и заканчивает в 23:00. Находится заведение на улице Староказацкой, 26. Тут можно попробовать блюда европейской, итальянской и средиземноморской кухни. Есть закуски из морепродуктов, рыбные салаты, десерты, рецепты которых были «привезены» с Италии. Утром тут можно позавтракать омлетом авокадо и рикоттой, пудингом с манго, сырниками, овсянкой с фруктами. Зал ресторана оформлен в теплых тонах, вместо стульев – удобные легкие кресла.

Кафе-пиццерия

Кафе Double D cafe расположено на улице Ломаной, 2 в Днепре. Открыто с 8:00 утра и работает до 22:00 вечера. Интерьер заведения оформлен в бежево-коричневых тонах, а гостям предлагают вместо стульев – уютные диванчики и мягкие кресла. На завтрак тут можно попробовать различные сладкие десерты под несколько видов чая и вариаций кофе. Но основной «профиль» заведения пицца и суши.

Возраст здания

Кофейня «Брюнет» находится на проспекте Яворницкого, 55 и начинает свою работу в 8:30 утра. Заведение находится в здании, которому более 70 лет и дизайнеры помещения не стали скрывать возраст постройки, а подчеркнули его, расставив мебель среди голых кирпичных стен и украсив их декоративной обивкой, стильными светильниками, мебелью и цветами. На завтрак тут предлагают попробовать скрембл с креветкой, и авокадо, сырники с манго и заварным кремом, деруны с лососем, паштет с хурмой, сэндвичи, различные сладкие десерты. А еще тут можно выпить более 10 видов кофе и попробовать гречаного чая.

фото з открытых источников, интернет

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