Лечили электричеством и водами: как выглядела исчезнувшая больница в центре Днепра (ФОТО)

В начала прошлого века в нашем городе было очень популярно лечение водами. Альтернативный метод лечение различных недугов пришел в Екатеринослав из стран Европы. Водолечение и лечение электрическим током было очень популярно среди населения и в городе возникло сразу несколько частных больниц подобной направленности.

Журналисты dnepr.info узнали об одной из самых популярных на то время водолечебниц города.

Находилась водолечебница на нынешней улице Фабра в частном доме врача Самуила Айзенштата. Дом был построен в 1860-х годах и изначально был доходным, но со временем врач превратил его в медицинское учреждение. Открыл больницу Айзентшат в 1903 году. В лечебном заведении пациентов лечили не только с помощью гидротерапии, но и электрическим током, о чем свидетельствует реклама больницы того времени.

Лечебницу Айзеншат открыл на свои деньги. Находилась она в небольшом двухэтажном особняке, в нем же жил и сам врач.

Айзенштат вел прием больных и прописывал им различные процедуры. Среди методов лечения были ванны, контрастный душ, обливание водой, обтирание, холодные, теплые и даже горячие аппликации, укутывания, массажи. Применялись процедуры для лечение нервных болезней, желудочно-кишечных недугах, ревматизме, ожирении, подагре, болезни почек.

В больнице существовали правила: мужчин и женщин принимали в разное время, на лечение не брали людей с инфекционными болезнями.

Лечились тут люди с разными финансовыми возможностями, для бедных действовала 50% скидка. За качеством услуг следили в лекарственном отделении губернского правления.

Сейчас в здании находятся магазины, заведения общепита, а также сдаются внаем офисные помещения.

старые фото: А. Костюк, текст – по материалам Музея истории Днепра

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