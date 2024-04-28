В Никополе в результате вражеских обстрелов пострадали две женщины: полиция задокументировала военные преступления

Следователи полиции задокументировали военные преступления России.

Вчера, 27 апреля, в течение дня враг стрелял по городу Никополь. Обстреливал из артиллерии и целил FPV-дронами.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

В результате попаданий пострадали люди, разрушения подверглись объектам инфраструктуры. В результате обстрелов получили повреждения жилые дома – многоэтажные и частные, гаражи и заборы, хозяйственное сооружение и автомобиль. Также враг попал по селу в Мировской территориальной общине — повреждена агрофирма, — говорится в сообщении правоохранителей.

На месте работали следственные полиции, проводятся специальные мероприятия. Возбуждены уголовные производства по фактам военных преступлений.

Сегодня мы писали о том, что враг ударил по Никополю двумя дронами-камикадзе.

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