В каких случаях скорая помощь обязательно должна приехать: нужно ли платить медикам за визит

Журналисты dnepr.info решили напомнить читателям, когда на вызов «скорая» обязательно приедет, а когда диспетчер может отказать, нужно ли при этом платить деньги за приезд медиков и что будет, если вызов врачей окажется ложным.
Диспетчер не может отказать в вызове скорой помощи пациенту у которого нет декларации с семейным врачом. Но он может отказать в вызове, если тот является необоснованным для службы экстренной медицинской помощи. «Скорая» не будет ехать к человеку, которому нужно выдать листок нетрудоспособности или рецепт на лекарства. Не стоит беспокоить медиков, если нужно сделать капельницу, перевязку, удалить клеща и т.д.
Вызов «скорой» – бесплатный для пациентов, которые находятся в неотложных состояниях. К таким относятся те, кто попал в ДТП или получил травму на производстве. Таким состоянием считается укус животного, змеи, насекомого, появление анафилактических реакций.
Также к ним относятся обмороки, судороги, внезапные расстройства дыхания и появление боли в области сердца. Также экстренную медицинскую помощь нужно вызывать если у человека внезапно началось кровотечение или пошла рвота кровью, появилась боль в брюшной области, он впал в гипер- или гипогликимическую кому, у него нарушилась речь, часть лица стала перекошенной, он упал или при этом появилась слабость в конечностях. Словом, если у человека появились признаки инфаркта или инсульта.
При вызове «скорой помощи» необходимо назвать фамилию и имя пострадавшего, его возраст, а также адрес на который вызываете медиков. Если это незнакомый человек – просто укажите ориентировочный возраст. Нужно максимально точно описать жалобы и состояние человека, а после – назвать свое имя и номер телефона.
Во время вызова постарайтесь отвечать на все вопросы диспетчера спокойно и четко, чтобы на том конце провода было понятно все с первого раза – это позволит диспетчеру быстрее сориентироваться и направить нужную бригаду по вызову.
До приезда «скорой» диспетчер может давать различные указания – их необходимо выполнять. При возможности – до приезда медиков подготовьте паспорт пострадавшего и его медицинскую книжку.
Вызвать бригаду «скорой» можно по номеру 103 или 112. Граждане Украины при этом получают всю экстренную помощь бесплатно. Если за свои действия врачи требуют деньги – необходимо обратиться с жалобой в НСЗУ или департамент здравоохранения. Как это сделать – можно почитать тут.
Если приехавшие на вызов врачи обнаружат, что вызов был фальшивым или симптомы состояния пациента преувеличены для того чтобы врачи приехали – они могут выписать штраф от 850 до 3,4 тыс грн.
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