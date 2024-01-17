Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В каких случаях скорая помощь обязательно должна приехать: нужно ли платить медикам за визит

В каких случаях скорая помощь обязательно должна приехать: нужно ли платить медикам за визит

Сегодня 15:10
просмотров

В Министерстве здравоохранения не раз отмечали, что если человек находится в состоянии, когда ему требуется неотложная медицинская помощь – врачи приедут несмотря на наличие у больного декларации, военного билета и т.п.

Новости Днепра про В каких случаях скорая помощь обязательно должна приехать: нужно ли платить медикам за визит

Журналисты dnepr.info решили напомнить читателям, когда на вызов «скорая» обязательно приедет, а когда диспетчер может отказать, нужно ли при этом платить деньги за приезд медиков и что будет, если вызов врачей окажется ложным.

Когда скорая не приедет

Диспетчер не может отказать в вызове скорой помощи пациенту у которого нет декларации с семейным врачом. Но он может отказать в вызове, если тот является необоснованным для службы экстренной медицинской помощи. «Скорая» не будет ехать к человеку, которому нужно выдать листок нетрудоспособности или рецепт на лекарства. Не стоит беспокоить медиков, если нужно сделать капельницу, перевязку, удалить клеща и т.д.

Когда скорая приедет

Вызов «скорой» – бесплатный для пациентов, которые находятся в неотложных состояниях. К таким относятся те, кто попал в ДТП или получил травму на производстве. Таким состоянием считается укус животного, змеи, насекомого, появление анафилактических реакций.

Также к ним относятся обмороки, судороги, внезапные расстройства дыхания и появление боли в области сердца.  Также экстренную медицинскую помощь нужно вызывать если у человека внезапно началось кровотечение или пошла рвота кровью, появилась боль в брюшной области, он впал в гипер- или гипогликимическую кому, у него нарушилась речь, часть лица стала перекошенной, он упал или при этом появилась слабость в конечностях. Словом, если у человека появились признаки инфаркта или инсульта.

Что нужно сказать диспетчеру вызывая скорую 

При вызове «скорой помощи» необходимо назвать фамилию и имя пострадавшего, его возраст, а также адрес на который вызываете медиков. Если это незнакомый человек – просто укажите ориентировочный возраст. Нужно максимально точно описать жалобы и состояние человека, а после – назвать свое имя и номер телефона.

Во время вызова постарайтесь отвечать на все вопросы диспетчера спокойно и четко, чтобы на том конце провода было понятно все с первого раза – это позволит диспетчеру быстрее сориентироваться и направить нужную бригаду по вызову.

До приезда «скорой» диспетчер может давать различные указания – их необходимо выполнять. При возможности – до приезда медиков подготовьте паспорт пострадавшего и его медицинскую книжку.

Нужно ли платить за приезд скорой помощи

Вызвать бригаду «скорой» можно по номеру 103 или 112. Граждане Украины при этом получают всю экстренную помощь бесплатно. Если за свои действия врачи требуют деньги – необходимо обратиться с жалобой в НСЗУ или департамент здравоохранения. Как это сделать – можно почитать тут.

Когда могут выписать штраф за ложный вызов скорой

Если приехавшие на вызов врачи обнаружат, что вызов был фальшивым или симптомы состояния пациента преувеличены для того чтобы врачи приехали – они могут выписать штраф от 850 до 3,4 тыс грн.

 

 

Читайте также:

Новости Днепра про В каких случаях скорая помощь обязательно должна приехать: нужно ли платить медикам за визитУкраїнська Новости Днепра про В каких случаях скорая помощь обязательно должна приехать: нужно ли платить медикам за визитРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре еще месяц можно кататься в трамваях и троллейбусах за полцены: как это сделать
Новости Днепра
Сегодня 15:05
В Днепре еще месяц можно кататься в трамваях и троллейбусах за полцены: как это сделать

В днепровском электротранспорте можно сэкономить на проезде.

В Днепре жители многих домов остались без воды и отопления: когда вернут
Новости Днепра
Сегодня 14:26
В Днепре жители многих домов остались без воды и отопления: когда вернут

Проверьте свой адрес!

ТОП-10 самых дешевых квартир на продажу в Чечеловском районе Днепра: как выглядят и сколько стоят (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:12
ТОП-10 самых дешевых квартир на продажу в Чечеловском районе Днепра: как выглядят и сколько стоят (ФОТО)

Купить недорогую однокомнатную квартиру в Днепре можно по цене от…

Россияне ударили дроном-камикадзе по авто на Днепропетровщине: пострадали двое парней
Новости Днепра
Сегодня 13:01
Россияне ударили дроном-камикадзе по авто на Днепропетровщине: пострадали двое парней

13-летний мальчик в тяжелом состоянии.

Последние новости

В Днепре еще месяц можно кататься в трамваях и троллейбусах за полцены: как это сделать
В Днепре еще месяц можно кататься в трамваях и троллейбусах за полцены: как это сделать

В днепровском электротранспорте можно сэкономить на проезде.

Сегодня 15:05
3
просмотров
В Днепре жители многих домов остались без воды и отопления: когда вернут
В Днепре жители многих домов остались без воды и отопления: когда вернут

Проверьте свой адрес!

Сегодня 14:26
5
просмотров
Когда в школах Днепропетровской области начнут дежурить полицейские
Когда в школах Днепропетровской области начнут дежурить полицейские

В Днепропетровской области в 109 школах будут дежурить полицейские.

Сегодня 14:01
2
просмотров
ТОП-10 самых дешевых квартир на продажу в Чечеловском районе Днепра: как выглядят и сколько стоят (ФОТО)
ТОП-10 самых дешевых квартир на продажу в Чечеловском районе Днепра: как выглядят и сколько стоят (ФОТО)

Купить недорогую однокомнатную квартиру в Днепре можно по цене от 500 тыс грн. При этом она будет находится в новострое и в нее необходимо будет вложить еще несколько десятков тысяч, чтобы в квартире можно было жить. А можно и в…

Сегодня 13:12
2
просмотров
Россияне ударили дроном-камикадзе по авто на Днепропетровщине: пострадали двое парней
Россияне ударили дроном-камикадзе по авто на Днепропетровщине: пострадали двое парней

13-летний мальчик в тяжелом состоянии.

Сегодня 13:01
3
просмотров
На Днепропетровщине мужчина и женщина пытали человека: связывали, избивали и унижали
На Днепропетровщине мужчина и женщина пытали человека: связывали, избивали и унижали

Видео с пытками опубликовали в сети.

Сегодня 12:55
4
просмотров
Жители Днепра помогали «усыновлять» детей мужчинам, которые хотели уехать из Украины
Жители Днепра помогали «усыновлять» детей мужчинам, которые хотели уехать из Украины

На Днепропетровщине разоблачили мужчин, которые помогали с фейковым усыновлением детей.

Сегодня 12:46
4
просмотров
Поездом, курсирующим через Днепр, перевезли наибольшее количество пассажиров во время праздников
Поездом, курсирующим через Днепр, перевезли наибольшее количество пассажиров во время праздников

Поезда, курсирующие через Днепр, перевезли больше пассажиров во время праздников.

Сегодня 12:14
3
просмотров
Расчет теплого пола: основные правила и формулы
Расчет теплого пола: основные правила и формулы

Полезная информация!

Сегодня 11:50
6
просмотров
18 лет ради месяца радости: в Днепре на мусорку выносят елки-великаны
18 лет ради месяца радости: в Днепре на мусорку выносят елки-великаны

В Днепре на мусорку выносят елки-великаны.

Сегодня 11:38
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх