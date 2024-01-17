В каких случаях скорая помощь обязательно должна приехать: нужно ли платить медикам за визит

В Министерстве здравоохранения не раз отмечали, что если человек находится в состоянии, когда ему требуется неотложная медицинская помощь – врачи приедут несмотря на наличие у больного декларации, военного билета и т.п.

Журналисты dnepr.info решили напомнить читателям, когда на вызов «скорая» обязательно приедет, а когда диспетчер может отказать, нужно ли при этом платить деньги за приезд медиков и что будет, если вызов врачей окажется ложным.

Когда скорая не приедет

Диспетчер не может отказать в вызове скорой помощи пациенту у которого нет декларации с семейным врачом. Но он может отказать в вызове, если тот является необоснованным для службы экстренной медицинской помощи. «Скорая» не будет ехать к человеку, которому нужно выдать листок нетрудоспособности или рецепт на лекарства. Не стоит беспокоить медиков, если нужно сделать капельницу, перевязку, удалить клеща и т.д.

Когда скорая приедет

Вызов «скорой» – бесплатный для пациентов, которые находятся в неотложных состояниях. К таким относятся те, кто попал в ДТП или получил травму на производстве. Таким состоянием считается укус животного, змеи, насекомого, появление анафилактических реакций.

Также к ним относятся обмороки, судороги, внезапные расстройства дыхания и появление боли в области сердца. Также экстренную медицинскую помощь нужно вызывать если у человека внезапно началось кровотечение или пошла рвота кровью, появилась боль в брюшной области, он впал в гипер- или гипогликимическую кому, у него нарушилась речь, часть лица стала перекошенной, он упал или при этом появилась слабость в конечностях. Словом, если у человека появились признаки инфаркта или инсульта.

Что нужно сказать диспетчеру вызывая скорую

При вызове «скорой помощи» необходимо назвать фамилию и имя пострадавшего, его возраст, а также адрес на который вызываете медиков. Если это незнакомый человек – просто укажите ориентировочный возраст. Нужно максимально точно описать жалобы и состояние человека, а после – назвать свое имя и номер телефона.

Во время вызова постарайтесь отвечать на все вопросы диспетчера спокойно и четко, чтобы на том конце провода было понятно все с первого раза – это позволит диспетчеру быстрее сориентироваться и направить нужную бригаду по вызову.

До приезда «скорой» диспетчер может давать различные указания – их необходимо выполнять. При возможности – до приезда медиков подготовьте паспорт пострадавшего и его медицинскую книжку.

Нужно ли платить за приезд скорой помощи

Вызвать бригаду «скорой» можно по номеру 103 или 112. Граждане Украины при этом получают всю экстренную помощь бесплатно. Если за свои действия врачи требуют деньги – необходимо обратиться с жалобой в НСЗУ или департамент здравоохранения. Как это сделать – можно почитать тут.

Когда могут выписать штраф за ложный вызов скорой

Если приехавшие на вызов врачи обнаружат, что вызов был фальшивым или симптомы состояния пациента преувеличены для того чтобы врачи приехали – они могут выписать штраф от 850 до 3,4 тыс грн.

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