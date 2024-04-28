В Днепре на проспекте Александра Поля пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

В Днепре мужчину спасли из горящей квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на проспекте Александра Поля Центрального района города Днепр, вчера, около 19 часов вечера.

По прибытию чрезвычайных ситуаций к месту вызова установлено, что на четвертом этаже пятиэтажного дома горит квартира на площади 17 кв. м. Во время ликвидации возгорания сотрудники Службы спасения спасли мужчину из горящей квартиры и передали работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение, — говорится в сообщении спасателей.

Огонь потушили через 15 минут. К локализации огня привлекались 20 пожарных.

Вчера мы писали о том, что в Кривом Роге: спасатели деблокировали водитель из изуродованного автомобиля.

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