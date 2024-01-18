Не тільки десерти і кава: 10 закладів у Дніпрі де можна повноцінно поснідати з 8 ранку

У Дніпрі є низка закладів – кафе, кав'ярень і навіть ресторанів, які починають приймати відвідувачів рано-вранці. У них можна не лише випити чаю чи кави, а й повноцінно поснідати.

Для тих, хто любить відвідувати ресторани та кав’ярні до початку робочого дня або з якихось причин дуже рано опинився в центрі міста та не поснідав удома – журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-10 закладів, які працюють у Дніпрі з 8:00 ранку та навіть раніше.

Вегетаріанські страви

Кафе For Rest знаходиться на вулиці Південній, 8. Тут можна скуштувати страви вегетаріанської кухні або з’їсти бургер, випити чай з чізкейком. На сніданок тут готують скрембл, шакшуку, тости, чіа-пудинг, сирники та багато іншого. Працює кафе у будні з 8:30 до 22:00, у вихідні вони відкриваються о 9:00. Інтер’єр виконаний у мінімалістичному стилі, у просторі багато повітря, зелені та теплих кольорів.

Картини на стінах

Кафе NA:CHASI розпочинає свою роботу о 8:00 ранку. Знаходиться на вулиці 93-ї Холодноярської бригади, 10. На сніданок, крім десертів, тут можна з’їсти сендвічі з сиром, куркою, сирники з вибуховим маскарпоне, панкейки з голландським соуосом, різні салати та страви, приготовані з яєць. Інтер’єр кафе виконаний у спокійних тонах, стіни прикрашають різноманітні картини. У теплу пору року відвідувачі можуть поснідати як у приміщенні, так і на вулиці.

Будинок синебонів

Пекарня-кав’ярня Holy Bun працює з 7:30 ранку і знаходиться на вулиці Короленка, 1. Тут не вдасться з’їсти шакшуку або яйця Бенедикт, але можна поснідати гарячим сендвічем з куркою, з’їсти веганські конфети або корисні бантончики без цукру. Також тут подають синабони, чізкейки та інші солодкі десерти. Інтер’єр пекарні оформлений у світлих тонах, що створює відчуття легкості та легкості у приміщенні. Зал прикрашає велику кількість квітів у горщиках.

Три зали

Кафе-простір Maemo розташований на вулиці Сергія Єфремова, 22 у Дніпрі. У закладі є три різні зали, кожен відрізняється своєю атмосферою, один із залів оформлений у стилі кімнати квартири чи гуртожитку, із затишними кріслами, килимами на підлозі та величезним телевізором на стіні. Кав’ярня розпочинає роботу о 8:00 та закінчує о 21:00. Вранці тут можна скуштувати круасани, торти, сендвічі, вівсяну кашу з сиром, шпинатом або персиками, деруни, тости, хумус.

Старовинний інтер’єр

Кафе Homie – ранні пташки та готові приймати відвідувачів з 7:30 ранку. Працює кафе до 21:00, знаходиться на вулиці Шевченка, 59, в одному із найстаріших будинків міста – він був зведений в 1900 році. Окрім традиційного чаю та кави вранці тут можна спробувати сендвіч з пастрами та різними видами сиру, солодкі десерти, смажений сир, шоколадні оладки, кашу зі страчателлою, яйця пашот із беконом, гречані сирники з фундуком та багато іншого. Інтер’єр дуже незвичайний – голі стіни із старовинною цегляною кладкою та величезні вікна.

Місце сніданків та зустрічей

Заклад V’delah знаходиться на проспекті Поля, 37Б. Кафе працює з 8:00 до 22:00. Заклад позиціонує себе як місце для ділових зустрічей, посиденьок із друзями чи сніданків протягом усього дня. Вранці тут можна з’їсти не лише шакшуку, а й тости Бенедикт із лососем, вівсянку з грибами, вареники з вишнями, сирники та шахбраун, а також велику кількість солодких десертів. Зал оформлений у темних кольорах, але при цьому в приміщенні відчувається «легкість». Також у кафе в теплий час є літній майданчик на вулиці.

В американському стилі

Кафе BROOKS eats & drinks знаходиться на вулиці Липинського, 4 та працює з 8:00 до 22:30. Фішка закладу – різні піци, роли та бургери. Але тут також є чізкейки та інші солодкі десерти, мафіни з беконом та яйцем, круасани з лососем чи м’ясом. Подають також чай, каву, латте. Зал ресторану оформлений у стилі американських кафе.

Рецепти з Італії

Ресторан Sense Cafe розпочинає роботу з 8 ранку та закінчує о 23:00. Знаходиться заклад на вулиці Староказацькій, 26. Тут можна скуштувати страви європейської, італійської та середземноморської кухні. Є закуски з морепродуктів, рибні салати, десерти, рецепти яких «привезли» з Італії. Вранці тут можна поснідати омлетом авокадо та рикоттою, пудингом із манго, сирниками, вівсянкою із фруктами. Зал ресторану оформлений у теплих тонах, замість стільців зручні легкі крісла.

Кафе-піцерія

Кафе Double D cafe розташоване на вулиці Ломаній, 2 у Дніпрі. Відкривається о 8:00 ранку та працює до 22:00 вечора. Інтер’єр закладу оформлений у бежево-коричневих тонах, а гостям пропонують замість стільців затишні диванчики та м’які крісла. На сніданок тут можна скуштувати різні солодкі десерти під кілька видів чаю та варіацій кави. Але основний «профіль» закладу піци та суші.

Вік будівлі

Кав’ярня «Брюнет» знаходиться на проспекті Яворницького, 55 та розпочинає свою роботу о 8:30 ранку. Заклад знаходиться в будівлі, якій понад 70 років і дизайнери приміщення не стали приховувати вік будівлі, а підкреслили його, розставивши меблі серед голих цегляних стін та прикрасивши їх декоративною оббивкою, стильними світильниками, меблями та квітами. На сніданок тут пропонують скуштувати скрембл з креветкою, і авакадо, сирники з манго і заварним кремом, деруни з лососем, паштет з хурмою, сендвічі, різні солодкі десерти. А ще тут можна випити понад 10 видів кави та скуштувати гречаного чаю.

⠀фото з відкритих джерел

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