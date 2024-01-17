ТОП-10 самых дешевых квартир на продажу в Чечеловском районе Днепра: как выглядят и сколько стоят (ФОТО)

Журналисты dnepr.info продолжают обзор стоимости однокомнатных квартир в разных районах Днепра. Сегодня на очереди Чечеловский район.
Самая недорогая квартира в Чечеловском районе Днепра нашлась на проспекте Богдана Хмельницкого. Находится жилье в новом ЖК, состояние квартиры – после строителей. Помещение расположено на 3 этаже 9-ти этажного дома. Общая площадь квартиры 21,1 кв м. Стоимость однокомнатной квартиры 500,5 тыс грн.
Чуть дороже – 573,6 тыс грн обойдется квартира в трехэтажном доме в районе проспекта Нигояна. Квартира «екатерининка», по словам автора объявления «в нормальном жилом состоянии». Площадь квартиры – аналогична предыдущей.
635,2 тыс грн хотят за однокомнатную на проспекте Ивана Мазепы. Жилье находится на последнем этаже панельного дома. Общая площадь 22 кв м. Есть балкон-корзинка.
В районе улицы Аудиторной в Днепре можно купить однокомнатную квартиру за 635 тыс грн. находится она на 7 этаже 9-ти этажного дома. Состояние квартиры: под ремонт. Общая площадь – 30 кв м.
Квартира в районе улицы Челябинская обойдется в 654,5 тыс грн. Общая площадь – 33 кв м, находится на 1 этаже 5-ти этажного кирпичного дома. После ее покупки новому хозяину сразу необходимо будет делать ремонт.
Однокомнатная квартира на улице Банковской обойдется в 731,5 тыс грн. Находится она на 1 этаже 2-х этажного дома. Общая площадь помещения 38 кв м.
Аналогичную по стоимости квартиру можно купить в районе улицы рабочей. Общая площадь помещения 31 кв м, находится жилье на 2 этаже дома-«хрущевки». Квартира полностью под ремонт.
Однокомнатную квартиру на улице Криворожской можно купить за 770 тыс грн. Находится она на 1 этаже 3-х этажного дома. Здание было построено более 50 лет назад. В квартире высокие потолки – 3 метра, и есть газовая колонка с подвалом. Общая площадь помещения 25 кв м.
Купить однокомнатную квартиру на улице Руденко обойдется в 904,7 тыс грн. Находится она на среднем этаже панельного дома. В квартире сделан ремонт, заменена проводка, есть кондиционер. Новому владельцу достанется мебель.
В районе улицы Краснопольской можно купить квартиру за 924 тыс грн. Находится она на последнем этаже 2-х этажного дома. Общая площадь квартиры 30,5 кв м.
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