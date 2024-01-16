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Какие прививки необходимо делать взрослым: перечень и где в Днепре вакцинируют бесплатно

Сегодня 17:19
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Многие взрослые знают все о календаре прививок для детей, но мало кто из них задумывается, что и взрослым также нужно регулярно делать повторные прививки. Не стоит думать, что вакцинироваться от различных недугов необходимо только в детстве, а во взрослом возрасте можно по желанию прививаться от гриппа. Есть список обязательных прививок для тех, кто старше 25 лет.

Новости Днепра про Какие прививки необходимо делать взрослым: перечень и где в Днепре вакцинируют бесплатно

Журналисты dnepr.info узнали, какие прививки необходимо регулярно делать взрослому человеку.

Что такое ревакцинация

Ревакцинация – это повторная вакцинация. Делается для того, чтобы иммунитет «вспомнил» инфекцию и снова обеспечил защиту от недуга. Повторная прививка бывает нужна так как в вакцинах содержится слабый вирус или его компонент и со временем организм перестает вырабатывать антитела в отношении этого вируса.

Какие прививки обязательных для взрослых

К обязательным прививкам для взрослых относится вакцинация от столбняка и дифтерии, кори, гепатита В, вируса папилломы человека. Также рекомендуется вакцинироваться от пневмококка, менингококка и от ветрянки, если в детстве человек ею не болел. При планировании беременности будущая мама может сделать прививку от коклюша.

Какие прививки необходимо делать повторно

При соблюдении детского календаря прививок, последнюю обязательную вакцину ребенок получает в 16 лет, после чего необходимо раз в 5 или 10 лет проходить ревакцинацию. Повторно необходимо делать такие прививки: от столбняка, дифтерии, кори, паротита, краснухи. Бесплатно в Украине можно сделать только первые три, за остальные придется платить – от 500 грн за вакцину.

Также есть прививки против клещевого энцефалита – его необходимо обновлять каждые 3 года.

Как бесплатно вакцинироваться

Бесплатно вакцинироваться можно как в коммунальном медучреждении, так и в частном. Главное, чтобы у амбулаторий были договоры с НСЗУ, а у пациентов – подписанная декларация с семейным врачом.

Как узнать, какие прививки уже делались

Узнать, какие прививки были сделаны в детстве, а какие нет – можно в медицинской карточке. Если она не сохранилась – можно сделать анализ крови на наличие антител к таким болезням как: корь, дифтерия, гепатит и другие. Если анализ покажет, что антитела в норме – значит к недугу есть иммунитет и проводить ревакцинацию нет необходимости.

Кому и когда нельзя делать прививки

Вакцинироваться нельзя, если уже была аллергическая реакция на предыдущие вакцины, а также во время беременности, при высокой температуре, во время обострения хронических заболеваний.

 

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Новости Днепра про Какие прививки необходимо делать взрослым: перечень и где в Днепре вакцинируют бесплатноУкраїнська Новости Днепра про Какие прививки необходимо делать взрослым: перечень и где в Днепре вакцинируют бесплатноРусский

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