Какие прививки необходимо делать взрослым: перечень и где в Днепре вакцинируют бесплатно

Журналисты dnepr.info узнали, какие прививки необходимо регулярно делать взрослому человеку.
Ревакцинация – это повторная вакцинация. Делается для того, чтобы иммунитет «вспомнил» инфекцию и снова обеспечил защиту от недуга. Повторная прививка бывает нужна так как в вакцинах содержится слабый вирус или его компонент и со временем организм перестает вырабатывать антитела в отношении этого вируса.
К обязательным прививкам для взрослых относится вакцинация от столбняка и дифтерии, кори, гепатита В, вируса папилломы человека. Также рекомендуется вакцинироваться от пневмококка, менингококка и от ветрянки, если в детстве человек ею не болел. При планировании беременности будущая мама может сделать прививку от коклюша.
При соблюдении детского календаря прививок, последнюю обязательную вакцину ребенок получает в 16 лет, после чего необходимо раз в 5 или 10 лет проходить ревакцинацию. Повторно необходимо делать такие прививки: от столбняка, дифтерии, кори, паротита, краснухи. Бесплатно в Украине можно сделать только первые три, за остальные придется платить – от 500 грн за вакцину.
Также есть прививки против клещевого энцефалита – его необходимо обновлять каждые 3 года.
Бесплатно вакцинироваться можно как в коммунальном медучреждении, так и в частном. Главное, чтобы у амбулаторий были договоры с НСЗУ, а у пациентов – подписанная декларация с семейным врачом.
Узнать, какие прививки были сделаны в детстве, а какие нет – можно в медицинской карточке. Если она не сохранилась – можно сделать анализ крови на наличие антител к таким болезням как: корь, дифтерия, гепатит и другие. Если анализ покажет, что антитела в норме – значит к недугу есть иммунитет и проводить ревакцинацию нет необходимости.
Вакцинироваться нельзя, если уже была аллергическая реакция на предыдущие вакцины, а также во время беременности, при высокой температуре, во время обострения хронических заболеваний.
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