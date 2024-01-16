Какие прививки необходимо делать взрослым: перечень и где в Днепре вакцинируют бесплатно

Многие взрослые знают все о календаре прививок для детей, но мало кто из них задумывается, что и взрослым также нужно регулярно делать повторные прививки. Не стоит думать, что вакцинироваться от различных недугов необходимо только в детстве, а во взрослом возрасте можно по желанию прививаться от гриппа. Есть список обязательных прививок для тех, кто старше 25 лет.

Журналисты dnepr.info узнали, какие прививки необходимо регулярно делать взрослому человеку.

Что такое ревакцинация

Ревакцинация – это повторная вакцинация. Делается для того, чтобы иммунитет «вспомнил» инфекцию и снова обеспечил защиту от недуга. Повторная прививка бывает нужна так как в вакцинах содержится слабый вирус или его компонент и со временем организм перестает вырабатывать антитела в отношении этого вируса.

Какие прививки обязательных для взрослых

К обязательным прививкам для взрослых относится вакцинация от столбняка и дифтерии, кори, гепатита В, вируса папилломы человека. Также рекомендуется вакцинироваться от пневмококка, менингококка и от ветрянки, если в детстве человек ею не болел. При планировании беременности будущая мама может сделать прививку от коклюша.

Какие прививки необходимо делать повторно

При соблюдении детского календаря прививок, последнюю обязательную вакцину ребенок получает в 16 лет, после чего необходимо раз в 5 или 10 лет проходить ревакцинацию. Повторно необходимо делать такие прививки: от столбняка, дифтерии, кори, паротита, краснухи. Бесплатно в Украине можно сделать только первые три, за остальные придется платить – от 500 грн за вакцину.

Также есть прививки против клещевого энцефалита – его необходимо обновлять каждые 3 года.

Как бесплатно вакцинироваться

Бесплатно вакцинироваться можно как в коммунальном медучреждении, так и в частном. Главное, чтобы у амбулаторий были договоры с НСЗУ, а у пациентов – подписанная декларация с семейным врачом.

Как узнать, какие прививки уже делались

Узнать, какие прививки были сделаны в детстве, а какие нет – можно в медицинской карточке. Если она не сохранилась – можно сделать анализ крови на наличие антител к таким болезням как: корь, дифтерия, гепатит и другие. Если анализ покажет, что антитела в норме – значит к недугу есть иммунитет и проводить ревакцинацию нет необходимости.

Кому и когда нельзя делать прививки

Вакцинироваться нельзя, если уже была аллергическая реакция на предыдущие вакцины, а также во время беременности, при высокой температуре, во время обострения хронических заболеваний.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: