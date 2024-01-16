Які щеплення необхідно робити дорослим: перелік та де у Дніпрі вакцинують безкоштовно

Багато дорослих знають все про календар щеплень для дітей, але мало хто з них замислюється, що і дорослим також потрібно регулярно робити повторні щеплення. Не варто думати, що вакцинуватися від різних недуг необхідно лише в дитинстві, а у дорослому віці можна за бажанням щепитися лише від грипу. Є список обов'язкових щеплень для тих, хто старше 25 років.

Журналісти dnepr.info дізналися, які щеплення необхідно регулярно робити дорослій людині.

Що таке ревакцинація

Ревакцинація – це повторна вакцинація. Робиться для того, щоб імунітет «згадав» інфекцію та знову забезпечив людині захист від недуги. Повторне щеплення буває потрібне оскільки у вакцинах міститься слабкий вірус чи його компонент і з часом організм перестає виробляти антитіла щодо цього вірусу.

Які щеплення обов’язкові для дорослих

До обов’язкових щеплень для дорослих відноситься вакцинація від стобняку та дифтерії, кору, гепатиту В, вірусу папіломи людини. Також рекомендується вакцинуватися від пневмокока, менінгокока та від вітрянки, якщо в дитинстві людина на неї не хворіла. При плануванні вагітності майбутня мама може зробити щеплення від кашлюку.

Які щеплення необхідно робити повторно

При дотриманні дитячого календаря щеплень, останню обов’язкову вакцину дитина отримує у 16 років, після чого необхідно раз на 5 або 10 років проходити ревакцинацію. Повторно необхідно робити такі щеплення: від правця, дифтерії, кору, паротиту, краснухи. Безкоштовно у Дніпрі можна зробити лише перші три, за решту доведеться платити – від 500 грн за вакцину. Також є щеплення проти кліщового енцефаліту – його необхідно оновлювати кожні 3 роки.

Як безкоштовно вакцинуватись

Для того щоб отримати безкоштовну вакцину слід звернутись до комунального або приватного закладу первинної медичної допомоги. Вакцинація буде безкоштовною, якщо заклад має підписаний договір с НСЗУ, а бажающий щепитись – декларацію з сімейним лікарем.

Як дізнатися, які щеплення вже робилися

Дізнатися, які щеплення були зроблені у дитинстві, а які ні – можна у медичній картці. Якщо вона не збереглася – можна зробити аналіз крові на наявність антитіл до таких хвороб як: кір, дифтерія, гепатит та інші. Якщо аналіз покаже, що антитіла в нормі – це означає, що до недуги є імунітет і проводити ревакцинацію немає необхідності.

Кому не можна робити щеплення

Вакцинуватися не можна, якщо вже була алергічна реакція на попередні вакцини, а також під час вагітності, за високої температури, під час загострення хронічних захворювань.

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