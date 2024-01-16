Як виглядає будинок за 579 тис грн на продаж у Дніпрі: купа мотлоху та криниця у дворі (ФОТО)

Купити недорогий будинок у Дніпрі можна у різних районах міста. Приватні будинки гарні тим, що в них немає сусідів за стінкою, можна самостійно регулювати рівень опалення в холодну пору року. Разом з тим, до таких будинків часто «додається» двір на кілька соток, де можна вирощувати овочі або фрукти. Вартість недорогого будинку в Дніпрі часто менша, ніж вартість квартири аналогічних розмірів.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-10 найдешевших будинків, які можна купити у Дніпрі.

Найдешевший будинок у Дніпрі у нашій добірці коштуватиме 579 тис грн. Він знаходиться у районі Родевського тупика. Будівля не велика – 50 кв м, у ній 3 кімнати. Будинок стоїть на ділянці 8,5 соток. Побудований був понад 10 років тому. У будинку є санвузол, ванна, газовий котел та колонка. Під будинком – льох. Сама будівля всередині потребує косметичного ремонту, за словами автора оголошення тріщин на «коробці» немає, дах не тече. На подвір’ї є сарай.

Купити недорогий будинок у Дніпрі можна у районі вулиці Героїв. Просять за нього аналогічну суму, але при цьому у будинку 2 поверхи, а загальна площа становить 64 кв м. Двір – 12 соток. Будівля була збудована у 1980-х роках. У будинку є підвал, лазня, стан будівлі – під ремонт. На ділянці є свердловина, проведено світло, побудований сарай, ростуть фруктові дерева, хвойні кущі.

Також 579 тис грн хочуть за будинок у Діївці-2. Будинок одноповерховий, у ньому 3 кімнати, загальна площа майже 68 кв м, ділянка – 4,7 соток. Будинку потрібний ремонт. На подвір’ї є льох, сарай, росте кілька фруктових дерев.

Купити будинок за 675 тис грн можна у Таромському. У будинку 4 кімнати, 65 кв м загальної площі. Встановлено індивідуальне опалення, є газовий котел. Ділянка велика – 14 соток. На подвір’ї є льох.

Купити будинок у Старих Кодаках можна за 695 тис грн. У будинку 40 кв м загальної площі та всього одна кімната. Стоїть він на ділянці 5 соток. Будівля була збудована у 2018 році. У будинку високі стелі – до 5 метрів, тому можна зробити ще одну кімнату або мансарду. У будинку необхідно завершити ремонт, але там вже є посудомийка, кондиціонер, зручності та котел індивідуального опалення. На подвір’ї є своя свердловина.

Майже 730 тис грн коштуватиме будинок у районі Слобожанського проспекту у Дніпрі. У будинку один поверх, 3 кімнати, загальна площа 48 кв. м. Ділянка – 4 сотки. Будинок був збудований у 1980-х роках.

Будинок у районі вулиці Старий Шлях у Дніпрі коштуватиме 752,7 тис грн. У будинку 3 кімнати, загальна площа 47 кв. м. Є централізована вода та газ, у дворі є гараж, літня кухня. Сам двір – 8 соток.

У районі вулиці Доблесної купити невеликий будинок на 30 кв м можна за 772 тис грн. У будинку 2 кімнати, є підвал, пічне опалення, а замість централізованого водопроводу – колодязь. Але в будинок можна підвести усі комунікації.

Купити будинок у районі вулиці Сєченова у Дніпрі коштуватиме 845,3 тис грн. Будинок двоповерховий, у ньому – 2 кімнати та 56 кв м загальної площі. На подвір’ї є місце для авто, ростуть фруктові дерева. Будинок потребує ремонту.

Останній у нашій добірці – будинок у районі Промислової вулиці у Дніпрі за який хочуть 849,2 тис грн. У будівлі 3 кімнати, 55 кв м загальної площі, є суміжний санвузол, індивідуальне газове опалення. Проведено косметичний ремонт. Новому власнику дістанеться побутова техніка. У вдарі є сад, альтанка, мангал, город. Сам двір – 6 соток. У будинок проведено усі комунікації.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: