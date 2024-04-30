“На бухло”: жителі Дніпра зустріли найчеснішого “жебрака”

У Дніпрі зустріли найчеснішого "жебрака".

На вулицях Дніпра нерідко можна зустріти людей, які просять пожертви на ті чи інші потреби. Часто це містяни, які опинилися у скрутному становищі та потребують допомоги небайдужих благодійників. А іноді це “жебраки”, яким гроші потрібні на чвертку горілки чи пачку цигарок.

Останні постійно прибріхують, просячи гроші нібито на проїзд чи “кирпичик” хліба. Однак жителі Дніпра зустріли на одному із проспектів мабуть найчеснішого “жебрака”. Чолов’яга стояв плакатом та просив грошей “на бухло”.

Перехожий привернув увагу містян, які вирішили винагородити його за креатив та чесність, тому пожертвували трохи грошей, аби чоловік купив собі бажану чвертку горілки.

Кожен крутиться, як може, – коментують відео у мережі.

Чолов’яга виявився ввічливим, тому подякував донатерам за допомогу. На відео чутно, як перехожий бажає водіям гарного дня.

Звичайно, заохочувати розвиток алкогольної залежності, даючи людині гроші на випивку, це не зовсім правильно. Але містяни зазначають, що краще вони пожертвують чоловіку кілька гривень, ніж він потім піде та когось пограбує.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: