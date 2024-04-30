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«На бухло»: жители Днепра встретили самого честного «попрошайку»

Сегодня 21:35
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В Днепре встретили самого честного "нищего".

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На улицах Днепра нередко можно встретить людей, которые просят пожертвования на те или иные нужды. Часто это горожане, оказавшиеся в затруднительном положении и нуждающиеся в помощи неравнодушных благотворителей. А иногда это «попрошайки», которым деньги нужны на чекушку водки или пачку сигарет.

Последние постоянно привирают, прося деньги якобы на проезд или «кирпичик» хлеба. Однако жители Днепра встретили на одном из проспектов пожалуй самого честного «попрошайку». Человек стоял плакатом и просил денег «на бухло».

Прохожий привлек внимание горожан, которые решили вознаградить его за креатив и честность, поэтому пожертвовали немного денег, чтобы мужчина купил себе желаемую чекушку водки.

Каждый крутится как может, — комментируют видео в сети.

Мужчина оказался вежливым, поэтому поблагодарил донатеров за помощь. На видео слышно, как прохожий желает водителям хорошего дня.

Конечно, поощрять развитие алкогольной зависимости, давая человеку деньги на выпивку, это не совсем верно. Но горожане отмечают, что лучше они пожертвуют мужчине несколько гривен, чем он потом пойдет и кого-то ограбит.

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