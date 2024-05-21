В трамваях Днепра появился VIP-вагон, но есть нюанс.

На самом деле, никакого люксового вагона нет, но в одном из трамваев кто-то перевозил мягкое кресло и это вызвало волну шуток у днепрян.
В днепровских трамваях появился vip-вагон, — шутят авторы фото.
Скорее всего, кто-то хотел перевезти мебель в новую квартиру, но решил сэкономить. Достаточно габаритное кресло затащили в вагон через заднюю дверь. Все происходило в вечернее время, когда пассажиров в трамвае было мало.
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