В трамваях Днепра появился VIP-вагон, но есть нюанс.

В Днепре появился VIP-вагон.

На самом деле, никакого люксового вагона нет, но в одном из трамваев кто-то перевозил мягкое кресло и это вызвало волну шуток у днепрян.

В днепровских трамваях появился vip-вагон, — шутят авторы фото.

Скорее всего, кто-то хотел перевезти мебель в новую квартиру, но решил сэкономить. Достаточно габаритное кресло затащили в вагон через заднюю дверь. Все происходило в вечернее время, когда пассажиров в трамвае было мало.

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